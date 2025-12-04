ента новостей

21:20
На Бухарестской улице тномарка сбила 42-летнего пешехода
21:01
В Петербурге с 4 декабря запрещен выход на лёд
20:57
В Ротонде Мариинского дворца прошел торжественный приём в честь Дня Героев Отечества
20:54
В Петербурге стартовал 25 Международный турнир по мини-футболу для воспитанников детских домов
20:33
В Петербурге подвели итоги региональной «Вахты Памяти-2025»
13:35
В Петербурге обезвредили группу автоугонщиков
10:50
В Ленобласти задержали жительницу Новгородской области, обокравшую пенсионерку из Вырицы
10:43
В Петербурге задержан подозреваемый в неправомерном завладении автомобилем на улице Типанова
10:31
В Петербурге задержали неадеквата, размахившего ножом в магазине на Светлановском проспекте
19:25
В Петербурге откроется музей Маэстро Юрия Хатуевича Темирканова
19:18
В Особняке Брюллова открывается выставка художников из Москвы
14:34
В Петербурге вручили премию «Лучшая профессиональная династия Санкт-Петербурга»
14:31
День Неизвестного солдата
12:23
В Петербурге утвердили звание «Образцовый детский коллектив Санкт‑Петербурга»
12:07
Киностудию «Ленфильм» решено передать в собственность Петербурга
11:51
В Ломоносовском районе Ленобласти автобус сбил мужчину
11:40
В Петергофе мужчина отобрал две бутылки рома у грузчика
11:36
В Пулково задержали «дроппершу», за обман пенсионера из Сестрорецка
11:34
В Петербурге задержали подозреваемого в поножовщине на Гончарной улице
11:28
Девочек-подростков, устроивших драку на вокзале в Павловске доставили в полицию
22:26
СКА одержал победу над «Локомотивом» в овертайме
20:45
Выставка «Память поколений: Нельзя забыть»
20:26
В Госдуме раскритиковали Telegram за показательные блокировки каналов
20:17
Премьера спектакля "Золушка" в театре "Балтийский дом"
20:09
Фестиваль «Великий шелковый путь. Диалог культур»
20:04
В Музее Набокова СПбГУ открывается выставка «Кукольный дом», посвященная детству писателя
11:15
Во Всеволожске задержали несовершеннолетних "треш-блогеров"
10:44
Полицейские поймали 18-летнего «дропа» за обман пенсионерки из Кронштадта
10:37
В Петербурге профессора вуза обманули почти на 3 млн рублей
10:34
В Петербурге полиция устанавливает обстоятельства поножовщины на Гончарной улице
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге с 4 декабря запрещен выход на лёд

В Петербурге с 4 декабря запрещен выход на лёд

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов: Выход на лёд в Петербурге запрещен с 4 декабря до 15 января и с 16 марта по 13 апреля 2026 года

Сегодня, 4 декабря 2025 года, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провёл в Смольном заключительное в этом году заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также обеспечению пожарной безопасности в нашем городе. В ходе совещания участники обсудили важные меры по усилению профилактики несчастных случаев, которые могут произойти на водных объектах в зимний период. Губернатор подчеркнул, что, согласно информации от Гидрометцентра, в ближайшие дни на Неве и других водоёмах города ожидается начало ледостава, что требует особого внимания к вопросам безопасности.

Для обеспечения безопасности граждан на водных объектах была создана единая группировка сил и средств, которая состоит из территориального пожарно-спасательного гарнизона Санкт-Петербурга. В её состав входят спасательные станции Поисково-спасательной службы, которые будут контролировать акваторию Финского залива и внутренние водоёмы. Губернатор отметил, что благодаря оперативным и слаженным действиям спасательных подразделений в прошлом зимнем сезоне удалось спасти 134 человека. Он также напомнил о недавнем инциденте 22 ноября, когда спасатели выезжали на помощь мальчику, который провалился под лёд на пруду в Красносельском районе.

С учётом предстоящих школьных каникул, Александр Беглов призвал Комитет по образованию и глав районных администраций организовать дополнительные занятия в образовательных учреждениях, посвящённые мерам безопасности на водных объектах. Это позволит детям и их родителям получить необходимые знания о том, как вести себя на льду и избегать опасных ситуаций.

В рамках заседания комиссии было принято решение о запрете выхода на лёд в Санкт-Петербурге с 4 декабря 2025 года по 15 января 2026 года, а также с 16 марта по 13 апреля 2026 года. Это мера направлена на предотвращение несчастных случаев и обеспечение безопасности граждан в зимний период. Губернатор также поручил Комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности разработать график проведения профилактических мероприятий на водных объектах, а районным администрациям до 18 декабря выполнить все необходимые меры по предупреждению происшествий на водоёмах.

Кроме того, на заседании были обсуждены вопросы обеспечения пожарной безопасности в период новогодних и рождественских праздников. Губернатор отметил, что город и страна будут отдыхать почти две недели, и в это время в Санкт-Петербурге запланировано более 300 различных мероприятий. Наша задача — заранее выполнить все необходимые меры, которые гарантируют безопасность их проведения.

В частности, органы пожарного надзора организуют сезонную профилактическую операцию под названием «Новый год», в ходе которой будет уделено особое внимание обеспечению безопасности жителей и гостей города в период праздников. Это включает в себя как профилактические мероприятия, так и контроль за соблюдением правил пожарной безопасности на всех запланированных мероприятиях.

Губернатор Беглов подчеркнул важность совместной работы всех структур и служб, чтобы обеспечить безопасность горожан в зимний период, особенно в условиях, когда лед становится потенциально опасным. Он призвал всех участников совещания активно участвовать в реализации намеченных мероприятий и приложить максимум усилий для того, чтобы жители Санкт-Петербурга могли наслаждаться зимними праздниками без опасений за свою безопасность.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

5-01-2023, 21:54
В Петербурге в связи с запретом выхода на лед усилено патрулирование водных объектов
6-03-2023, 11:27
В Петербурге депутаты обсудили организацию спасательных работ на водоемах
27-12-2022, 14:33
Александр Беглов поздравил петербургских спасателей с профессиональным праздником
17-03-2023, 11:56
В Ленобласти готовятся к паводкам, купальному и пожароопасному сезону
10-04-2018, 10:55
В Смольном отказались от идеи прогулочных зон на льду Невы
13-12-2022, 16:43
В Петербурге усиливают антитеррористические меры

Происшествия на дорогах

Сегодня, 21:20
На Бухарестской улице тномарка сбила 42-летнего пешехода
Вчера, 11:51
В Ломоносовском районе Ленобласти автобус сбил мужчину
28-11-2025, 23:58
Два человека погибли в ДТП с грузовиками и маршруткой на Московском шоссе
27-11-2025, 12:14
На улице Тельмана инвалид без прав на "Мазде" сбил пожилую женщину
Наверх