В Петербурге с 4 декабря запрещен выход на лёд

Сегодня, 4 декабря 2025 года, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провёл в Смольном заключительное в этом году заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также обеспечению пожарной безопасности в нашем городе. В ходе совещания участники обсудили важные меры по усилению профилактики несчастных случаев, которые могут произойти на водных объектах в зимний период. Губернатор подчеркнул, что, согласно информации от Гидрометцентра, в ближайшие дни на Неве и других водоёмах города ожидается начало ледостава, что требует особого внимания к вопросам безопасности.

Для обеспечения безопасности граждан на водных объектах была создана единая группировка сил и средств, которая состоит из территориального пожарно-спасательного гарнизона Санкт-Петербурга. В её состав входят спасательные станции Поисково-спасательной службы, которые будут контролировать акваторию Финского залива и внутренние водоёмы. Губернатор отметил, что благодаря оперативным и слаженным действиям спасательных подразделений в прошлом зимнем сезоне удалось спасти 134 человека. Он также напомнил о недавнем инциденте 22 ноября, когда спасатели выезжали на помощь мальчику, который провалился под лёд на пруду в Красносельском районе.

С учётом предстоящих школьных каникул, Александр Беглов призвал Комитет по образованию и глав районных администраций организовать дополнительные занятия в образовательных учреждениях, посвящённые мерам безопасности на водных объектах. Это позволит детям и их родителям получить необходимые знания о том, как вести себя на льду и избегать опасных ситуаций.

В рамках заседания комиссии было принято решение о запрете выхода на лёд в Санкт-Петербурге с 4 декабря 2025 года по 15 января 2026 года, а также с 16 марта по 13 апреля 2026 года. Это мера направлена на предотвращение несчастных случаев и обеспечение безопасности граждан в зимний период. Губернатор также поручил Комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности разработать график проведения профилактических мероприятий на водных объектах, а районным администрациям до 18 декабря выполнить все необходимые меры по предупреждению происшествий на водоёмах.

Кроме того, на заседании были обсуждены вопросы обеспечения пожарной безопасности в период новогодних и рождественских праздников. Губернатор отметил, что город и страна будут отдыхать почти две недели, и в это время в Санкт-Петербурге запланировано более 300 различных мероприятий. Наша задача — заранее выполнить все необходимые меры, которые гарантируют безопасность их проведения.

В частности, органы пожарного надзора организуют сезонную профилактическую операцию под названием «Новый год», в ходе которой будет уделено особое внимание обеспечению безопасности жителей и гостей города в период праздников. Это включает в себя как профилактические мероприятия, так и контроль за соблюдением правил пожарной безопасности на всех запланированных мероприятиях.

Губернатор Беглов подчеркнул важность совместной работы всех структур и служб, чтобы обеспечить безопасность горожан в зимний период, особенно в условиях, когда лед становится потенциально опасным. Он призвал всех участников совещания активно участвовать в реализации намеченных мероприятий и приложить максимум усилий для того, чтобы жители Санкт-Петербурга могли наслаждаться зимними праздниками без опасений за свою безопасность.