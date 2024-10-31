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Питерец.ру » Общество » «Госуслуги» предлагают перенос почты с Gmail на другие платформы

«Госуслуги» предлагают перенос почты с Gmail на другие платформы

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Опубликовал: Вадик Котов
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Freepik
В Госдуме прокомментировали уведомление пользователей «Госуслуг», которые регистрировали свою учетную запись при помощи почтового сервиса Gmail

Пользователям портала «Госуслуги», которые регистрировали свою учетную запись при помощи почтового сервиса Gmail, предложено воспользоваться переносом почтового адреса на другие платформы — в частности, на XMail от VK.

«Вы используете для доступа к „Госуслугам“ почту @gmail.com. На нее приходят важные сообщения и письма для восстановления пароля. Недавно компания Google ограничила использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов. Мы не можем гарантировать, что эта функция для уже созданных аккаунтов продолжит работать», — цитирует сообщение платформы ТАСС.

Пользователям предлагается заменить почту @gmail.com на любую другую, указав новый адрес в настройках личного кабинета.

Ранее создать резервные копии своих данных, а также перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации или на отечественные платформы пользователям сервисов Google в России уже рекомендовали и в Минцифры, напомнил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Нужно четко понимать, что продолжать сегодня пользоваться продуктами зарубежных вендоров в любом формате — это серьезные риски. Как мы помним, Google уже ограничила использование смс-подтверждения для создания новых аккаунтов. Какой шаг будет следующим, неизвестно. Но в том, что он будет, сомневаться уже не приходится. Наших граждан будут пытаться ограничить все жестче, стоит ли этого дожидаться? Особенно, когда речь идет о таком ресурсе, как «Госуслуги», где аккумулируется огромное количество сведений о владельце аккаунта. Давать доступ к этой информации тем компаниям, которые выстраивают свою работу полностью под диктовку правительства США и в целом придерживаются русофобской политики - как минимум нелогично. Поэтому к призыву «Госуслуг» рекомендую прислушаться. Перенос данных займет совсем немного времени, зато даст надежные гарантии безопасности», - отметил депутат.

В целом активное использование сервисов Google в России постепенно уходит в прошлое, считает Немкин.  

«Например, «Яндекс Браузер» и поисковые приложения компании впервые обогнали по доле рынка в России Chrome и поисковые приложения Google в сентябре.  «Поиск» Яндекса вообще установил рекорд по росту доли на российском рынке. Сама компания связывает это с улучшением поиска товаров, медицинских и финансовых услуг, а также активным развитием продуктов на базе нейросетей и установкой мобильного приложения «Поиск» и «Яндекс Браузера». Улучшение функционала, безусловно, играет большую роль. При этом и сами граждане понимают, что сервисы «Яндекса» по надежности значительно превосходят продукты Google и все активнее меняют свои пользовательские привычки», - заключил парламентарий.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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