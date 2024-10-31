«Госуслуги» предлагают перенос почты с Gmail на другие платформы

Пользователям портала «Госуслуги», которые регистрировали свою учетную запись при помощи почтового сервиса Gmail, предложено воспользоваться переносом почтового адреса на другие платформы — в частности, на XMail от VK.

«Вы используете для доступа к „Госуслугам“ почту @gmail.com. На нее приходят важные сообщения и письма для восстановления пароля. Недавно компания Google ограничила использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов. Мы не можем гарантировать, что эта функция для уже созданных аккаунтов продолжит работать», — цитирует сообщение платформы ТАСС.

Пользователям предлагается заменить почту @gmail.com на любую другую, указав новый адрес в настройках личного кабинета.

Ранее создать резервные копии своих данных, а также перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации или на отечественные платформы пользователям сервисов Google в России уже рекомендовали и в Минцифры, напомнил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Нужно четко понимать, что продолжать сегодня пользоваться продуктами зарубежных вендоров в любом формате — это серьезные риски. Как мы помним, Google уже ограничила использование смс-подтверждения для создания новых аккаунтов. Какой шаг будет следующим, неизвестно. Но в том, что он будет, сомневаться уже не приходится. Наших граждан будут пытаться ограничить все жестче, стоит ли этого дожидаться? Особенно, когда речь идет о таком ресурсе, как «Госуслуги», где аккумулируется огромное количество сведений о владельце аккаунта. Давать доступ к этой информации тем компаниям, которые выстраивают свою работу полностью под диктовку правительства США и в целом придерживаются русофобской политики - как минимум нелогично. Поэтому к призыву «Госуслуг» рекомендую прислушаться. Перенос данных займет совсем немного времени, зато даст надежные гарантии безопасности», - отметил депутат.

В целом активное использование сервисов Google в России постепенно уходит в прошлое, считает Немкин.

«Например, «Яндекс Браузер» и поисковые приложения компании впервые обогнали по доле рынка в России Chrome и поисковые приложения Google в сентябре. «Поиск» Яндекса вообще установил рекорд по росту доли на российском рынке. Сама компания связывает это с улучшением поиска товаров, медицинских и финансовых услуг, а также активным развитием продуктов на базе нейросетей и установкой мобильного приложения «Поиск» и «Яндекс Браузера». Улучшение функционала, безусловно, играет большую роль. При этом и сами граждане понимают, что сервисы «Яндекса» по надежности значительно превосходят продукты Google и все активнее меняют свои пользовательские привычки», - заключил парламентарий.