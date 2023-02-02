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В Пакистане взорвавший мечеть был замаскирован под полицейского

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
В Пакистане взорвавший мечеть был замаскирован под полицейского

Террорист-смертник, подорвавший мечеть на территории полицейского участка в Пешаваре, в результате чего погибло более 80 человек, был членом пакистанских талибов, замаскированным под полицейского, заявил в четверг высокопоставленный чиновник.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как подозреваемый в подрыве бомбы прибыл на полицейский контрольно-пропускной пункт на скутере в понедельник, спросил у констебля направление к мечети и был пропущен, так как он был в форме, сказал Моаззам Джа Ансари, начальник полиции пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.

«Это был террорист-смертник, и мы отследили его передвижение. Он был в полицейской форме», — сказал Ансари.

«Мы замыкаемся в сети. Каждая жизнь наших мучеников будет отомщена», — добавил он.

По словам Ансари, официальные лица ранее оценивали число погибших более чем в 100 человек, но некоторые тела были пересчитаны дважды. В результате взрыва пострадали 217 человек.

События происходят на следующий день после того, как полиция Пешавара арестовала нескольких подозреваемых.

Полиция считает, что террорист использовал 12 кг взрывчатки.

На видеозаписи видны разрушенные в результате мощного взрыва стены мечети, ее оконные стекла и обшивка.

Спасатели искали выживших, но власти заявили, что большинство из найденных под завалами уже мертвы.

Взрыв в понедельник подчеркивает ухудшение ситуации с безопасностью в Пешаваре, столице неспокойной провинции Хайбер-Пахтунхва, граничащей с Афганистаном, и месте частых нападений со стороны пакистанских талибов, известных как Техрик-и-Талибан (ТТП).

TTP разослала противоречивые сообщения о том, стоит ли она за атакой.

Чиновники ТТП Сарбакаф Моманд и Омар Мукарам Хурасани ранее заявляли, что взрыв был «местью» за смерть боевика ТТП Халида Хорасани в прошлом году.

Но главный представитель ТТП Мухаммад Хорасани позже отрицал причастность группы.

Атака произошла в сложный период для Пакистана, который также борется с кризисом стоимости жизни и неустойчивой экономикой, усугубленной разрушительными наводнениями в прошлом году.

Источник: CNN
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