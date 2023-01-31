Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане возросло до 92 человек

Число погибших в результате предполагаемого взрыва бомбы террористом-смертником, взорвавшейся в понедельник в мечети на северо-западе Пакистана, возросло по меньшей мере до 92 человек, что стало одним из самых смертоносных нападений в стране за последние годы, когда страна столкнулась с тем, что один аналитик назвал «кризисом национальной безопасности».

Заместитель комиссара Пешавара Шафиулла Хан во вторник подтвердил гибель людей и сказал, что более 80 пострадавших все еще находятся в больнице после взрыва в мечети на территории полицейского комплекса в городе.

Насарулла Хан, сотрудник полиции, переживший взрыв, сказал, что помнит, как видел «огромный взрыв пламени», прежде чем его окружил шлейф черной пыли.

Хан сказал, что во время взрыва у него сломалась нога, и он пролежал под обломками три часа.

«Потолок упал… пространство между потолком и стеной — это то место, где мне удалось выжить», — сказал он.

Тем временем надежда на поиски выживших угасала, поскольку спасатели просеивали обломки мечети, которая была почти разрушена в понедельник, когда прихожане, в основном сотрудники правоохранительных органов, собрались для вечерней молитвы.

На фото и видео видно, что стены мечети разрушены вдребезги, а окна и панели разрушены мощным взрывом.

«Мы не ожидаем, что кто-то из живых будет найден. В основном извлекаются трупы», — заявил во вторник представитель службы спасения Билал Файзи.



