В результате взрыва возле министерства иностранных дел Афганистана погибли по меньшей мере 5 человек

По данным полиции Кабула, по меньшей мере пять человек погибли в результате взрыва возле министерства иностранных дел Афганистана в среду, что является последним признаком ухудшения ситуации с безопасностью в столице страны.

Представитель кабульской полиции Халид Задран написал в Твиттере, что пятеро мирных жителей «стали мучениками, еще несколько получили ранения», добавив, что виновные будут найдены и наказаны.

Взрыв произошел в дипломатическом районе Кабула на площади Занбак около 16:00. по местному времени, сказал Задран. Несколько стран, включая Турцию, Индию и Китай, имеют посольства в этом районе.

Задран не сообщил, сколько человек было ранено, хотя гуманитарная организация Emergency сообщила, что после взрыва ее хирургический центр в Кабуле принял более 40 пациентов.

«Это первая массовая жертва в 2023 году, но, безусловно, одна из тех, у кого больше всего пациентов с начала 2022 года. Настолько, что мы также установили кровати на кухнях и в столовой», — заявил директор службы экстренной помощи по Афганистану Стефано Соцца. утверждение.

Местное отделение ИГИЛ, ИГИЛ-К, взяло на себя ответственность за взрыв, который оно охарактеризовало как теракт террориста-смертника.

Не предоставив доказательств, информационное агентство Amaq, принадлежащее ИГИЛ, сообщило, что в результате атаки погибли 20 человек после того, как боевик ИГИЛ-К привел в действие пояс со взрывчаткой посреди толпы рабочих возле главных ворот министерства. CNN не может независимо проверить это утверждение.

Миссия ООН по содействию Афганистану в среду осудила нападение.

«Растущая нестабильность вызывает серьезную озабоченность. Насилие не является частью какого-либо решения по установлению прочного мира в Афганистане», — говорится в сообщении в Twitter.

С тех пор, как талибы взяли под свой контроль страну в августе 2021 года, в Кабуле произошло несколько нападений, унесших десятки жизней.

В сентябре прошлого года террорист-смертник убил не менее 25 человек, в основном молодых женщин, в образовательном центре в Кабуле.

Ранее в том же месяце шесть человек, в том числе двое сотрудников посольства России, были убиты в результате взрыва террориста-смертника возле посольства России.

В августе в результате взрыва в мечети во время вечерней молитвы погиб 21 человек, 33 получили ранения.