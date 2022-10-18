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Премьер-министр Японии распорядился провести расследование в отношении Церкви Объединения

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Премьер-министр Японии Фумио Кисида распорядился провести расследование в отношении Церкви Объединения

Премьер-министр Японии Фумио Кисида распорядился провести расследование в отношении Церкви Объединения на фоне растущего скандала, связывающего его правящую Либерально-демократическую партию (ЛДП) с неоднозначной религиозной группой.

Кисида объявил о расследовании во время парламентской сессии в понедельник и сказал, что оно будет проводиться с использованием положения «права задавать вопросы» Закона о религиозных корпорациях.

По состоянию на 30 сентября Кисида сообщил, что на горячую линию, созданную ранее в этом месяце, поступило более 1700 запросов на консультации относительно церкви.

Правительство «серьезно приняло во внимание многочисленные жертвы, нищету и разбитые семьи, которым не была оказана адекватная помощь», — сказал он. Он добавил, что пока трудно сказать, когда закончится расследование.

Правительство созовет собрание на следующей неделе для изучения условий расследования, впервые установленного в соответствии с «правом задавать вопросы».

Церковь Объединения, официально известная как Семейная федерация за мир и объединение во всем мире, приобрела известность в конце 1950-х годов и к 1980-м годам стала глобальной организацией. Он продолжает попадать в заголовки мировых новостей благодаря своим массовым свадьбам, на которых тысячи молодых пар одновременно связывают себя узами брака, а некоторые женихи и невесты впервые встречаются друг с другом в день своей свадьбы.

Церковь, которая до сих пор известна в некоторых частях Азии, стала объектом пристального внимания со всего мира после того, как в июле в центральной Японии был убит бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Японская общественная телекомпания NHK в то время сообщила, что подозреваемый нацелился на бывшего премьер-министра, потому что считал, что дед Абэ — еще один бывший лидер страны — способствовал расширению религиозной группы, на которую он затаил обиду.

CNN не смог независимо подтвердить, какую группу имел в виду Ямагами, или какие-либо связи между Абэ и какой-либо группой, к которой подозреваемый питал ненависть.

Но впоследствии Церковь Объединения высказалась, заявив, что мать подозреваемого была ее членом и посещала ее мероприятия примерно раз в месяц. Представитель сказал, что он узнал, что у матери подозреваемого были финансовые трудности примерно в 2002 году, но добавил: «Мы не знаем, каковы были причины и как они повлияли на семейные обстоятельства».

По словам представителя, сам подозреваемый никогда не был членом церкви.

Церковь заявила, что получила послание поддержки от Абэ на организованном ею мероприятии, но бывший премьер-министр не был зарегистрированным членом церкви и не входил в ее консультативный совет. Он добавил, что был озадачен сообщениями о предполагаемом недовольстве группы подозреваемым, и что он будет «полностью сотрудничать» с полицией.

Но общественное подозрение в отношении этой группы — и негативная реакция на ее методы сбора средств — продолжают расти после того, как проведенное в августе правящей ЛДП Японии расследование показало, что более половины ее законодателей были связаны с церковью.

Несколько высокопоставленных чиновников, в том числе бывший министр обороны Нобуо Киши, заявили, что на прошлых выборах им помогали члены церкви.

Кисида провел чистку среди этих чиновников и извинился за их предполагаемые связи с церковью, пообещав разорвать связи своей партии с этой группой.

В зависимости от результатов предстоящего расследования и решения суда Церковь Объединения может потерять свой статус религиозной корпорации и последующие налоговые льготы, сообщила NHK в понедельник. Однако группа по-прежнему может действовать как единое целое.

Источник: CNN
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