В Петербурге завершились чемпионат и первенство России по парусному спорту

В яхтенном порту «Смоленка», расположенном в нашем городе, успешно завершились чемпионат и первенство России по парусному спорту в дисциплине «кайтбординг курс-рейс». В этих престижных соревнованиях приняли участие лучшие спортсмены из Москвы и Санкт-Петербурга.

В рамках национального чемпионата, в мужском зачете, второе место и серебряную медаль завоевал Иван Охотников, представитель Санкт-Петербурга. Он представляет Академию парусного спорта, СШОР «Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта им. Ю.С. Тюкалова» и РГПУ им. А.И. Герцена.

Алексей Ефремов, спортсмен из СШОР по парусному спорту «Крестовский остров», стал обладателем бронзовой награды.

В женском зачете доминировали представительницы города на Неве: Валерия Гаращенко из «Крестовского острова» заняла первое место, Светлана Трусова, представляющая Академию парусного спорта, СШОР «Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта им. Ю.С. Тюкалова» и НИУ ИТМО, завоевала серебро, а Алиса Ивановская из Академии парусного спорта/СШОР «Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта им. Ю.С. Тюкалова» заняла третье место.

В первенстве России (U19) среди юношей главный приз достался Роману Куранову, нашему земляку, который также представляет Академию парусного спорта и СШОР «Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта им. Ю.С. Тюкалова».