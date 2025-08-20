ента новостей

12:58
В Петербурге завершили благоустройство сквера Соловьева-Седого
10:56
В Петергофе отмечают 304 года со дня первого пуска фонтанов и каскадов
10:46
В Петербурге прокуратура выявила нарушения караоке-баре
10:40
Полицейскими задержана 42-летняя курьер мошенников, обманувших пенсионерку с Искровского проспекта
10:31
В Петербурге на Школьной улице пенсионер попал под колеса двух автомобилей и погиб
10:26
В Ленобласти под колесами грузовика пострадала 13-летняя велосипедистка
10:20
В Петербурге задержали стрелка из пневматики в ходе дорожного конфликта на КАД
10:11
В Петергофе конфликт прохожих закончился стрельбой из аэрозольного пистолета
10:06
В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на площади Ленина
09:52
В Пушкине возбудили уголовное дело после возгорания в Центре реабилитации инвалидов
09:31
В Петербурге завершились чемпионат и первенство России по парусному спорту
09:18
На стройках на Пулковском шоссе искали нелегалов
09:14
В двух районах Петербурга вводятся ограничения движения транспорта
13:48
В Петербурге экологические службы за неделю собрали около 20 тонн опасных отходов
11:43
День памяти героических защитников Ивановского пятачка
11:00
В «Колизее» Балтийский симфонический оркестр выступит с программой «Вселенная Миядзаки»
10:57
Премьера спектакля «Рок-н-ролл на закате»
10:48
На Софийской улице завершили модернизацию наружного освещения
10:33
В квартире на улице Демьяна Бедного обнаружено тело пенсионерки с ножевыми ранениями
10:07
В Пушкине задержали 17-летнего курьера мошенников, обманувших 90-летнего
09:39
В Адмиралтейском районе задержали подозреваемого грабеже
09:28
На КАД в массовом ДТП погиб мотоциклист и пассажирка такси
09:23
В Петербурге выявили мошенничество с социальными выплатами
09:20
В Петербурге отмечают 186-летие со дня открытия Пулковской астрономической обсерватории
17:12
На Васильевском острове дом архитектора Бенуа признан региональным памятником
15:36
В Петербурге зафиксирован один из самых низких показателей уровня бедности
15:08
Выставка «Маленькие взрослые»
14:59
Выставка «Странствие духовидца»
13:31
В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности в связи с сильным ветром
13:19
В Красносельском районе ограничат дорожное движение с 20 августа
В Петербурге завершились чемпионат и первенство России по парусному спорту

В Петербурге завершились чемпионат и первенство России по парусному спорту

Опубликовал: Вадик Котов
В Петербурге, в яхтенном порту «Смоленка» завершились чемпионат и первенство России по парусному спорту в «кайтбординг курс-рейс»

В яхтенном порту «Смоленка», расположенном в нашем городе, успешно завершились чемпионат и первенство России по парусному спорту в дисциплине «кайтбординг курс-рейс». В этих престижных соревнованиях приняли участие лучшие спортсмены из Москвы и Санкт-Петербурга.

В рамках национального чемпионата, в мужском зачете, второе место и серебряную медаль завоевал Иван Охотников, представитель Санкт-Петербурга. Он представляет Академию парусного спорта, СШОР «Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта им. Ю.С. Тюкалова» и РГПУ им. А.И. Герцена.

Алексей Ефремов, спортсмен из СШОР по парусному спорту «Крестовский остров», стал обладателем бронзовой награды.

В женском зачете доминировали представительницы города на Неве: Валерия Гаращенко из «Крестовского острова» заняла первое место, Светлана Трусова, представляющая Академию парусного спорта, СШОР «Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта им. Ю.С. Тюкалова» и НИУ ИТМО, завоевала серебро, а Алиса Ивановская из Академии парусного спорта/СШОР «Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта им. Ю.С. Тюкалова» заняла третье место.

В первенстве России (U19) среди юношей главный приз достался Роману Куранову, нашему земляку, который также представляет Академию парусного спорта и СШОР «Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта им. Ю.С. Тюкалова».

