Полицейскими задержана 42-летняя курьер мошенников, обманувших пенсионерку с Искровского проспекта

17 августа в правоохранительные органы Невского района Петербурга обратилась пожилая женщина, 72 лет, проживающая в доме номер 4, корпус 1 по Искровскому проспекту. Она заявила о том, что 12 августа стала жертвой телефонного мошенничества. Злоумышленники убедили ее в необходимости обезопасить свои сбережения, после чего она передала 200 000 рублей неизвестному курьеру возле своего дома.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 159, части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей мошенничество.

Как стало известно «Питерец.ру» 18 августа, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками полиции на улице Токарева в городе Ломоносов была задержана 42-летняя женщина, жительница города Выборга, по подозрению в совершении данного преступления.

Задержание подозреваемой было произведено на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводится проверка на предмет ее возможной причастности к другим аналогичным преступлениям.