В Пушкине возбудили уголовное дело после возгорания в Центре реабилитации инвалидов

В Пушкине по факту возгорания кровли здания Центра социальной реабилитации инвалидов возбудили уголовное дело

19 августа в здании Центра социальной реабилитации инвалидов, находящемся на бульваре Алексея Толстого в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, проводились работы по капитальному обновлению внешнего облика. Из-за допущенных строительной компанией отклонений от норм безопасности, на кровле здания возник пожар, что привело к значительному материальному урону для Центра социальной реабилитации инвалидов. Оперативные службы успешно ликвидировали возгорание, обошлось без пострадавших.

Следственным отделом по Пушкинскому району Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по статье 216, части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей как нарушение правил безопасности при проведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности нанесение крупного ущерба.

В настоящее время осуществляется ряд следственных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств инцидента, а также установление лиц, несущих ответственность за обеспечение соблюдения правил безопасности в ходе проведения работ.

