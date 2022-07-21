Китай переживает лето экстремальной погоды

Города и сельскохозяйственные угодья, затопленные наводнениями, дома и дороги, погребенные под оползнями, урожаи увядают от палящего зноя, работники Covid в защитных костюмах падают от теплового удара.

С начала лета по всему Китаю разыгрываются сцены опустошения и страданий, поскольку самая густонаселенная нация в мире борется с неумолимым потоком экстремальных погодных чрезвычайных ситуаций.

Ученые годами предупреждали, что климатический кризис усилит экстремальные погодные условия, сделав их более смертоносными и более частыми. Теперь, как и большая часть мира, Китай оправляется от его удара.

С тех пор, как в мае в стране начался сезон дождей, сильные ливни привели к сильным наводнениям и оползням на больших участках юга Китая, в результате чего погибли десятки людей, миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома, а экономический ущерб исчисляется миллиардами юаней.

В июне экстремальные осадки побили «исторические рекорды» в прибрежной провинции Фуцзянь, а также в некоторых частях провинций Гуандун и Гуанси. В то же время волна тепла начала охватывать северный Китай, подняв температуру выше 40 градусов по Цельсию (104 по Фаренгейту).

Эта жара охватила половину страны, затронув более 900 миллионов человек, или около 64% ​​населения. Все, кроме двух северо-восточных провинций Китая, выпустили предупреждения о высокой температуре, а в прошлую среду 84 города выпустили красные предупреждения самого высокого уровня.

За последние недели в общей сложности 71 национальная метеостанция по всему Китаю зарегистрировала температуры, которые побили рекорды. По данным Национального климатического центра, в четырех городах — трех в центральной провинции Хэбэй и одном в Юньнани на юго-западе — температура достигла 44 градусов по Цельсию (111 по Фаренгейту).

Удушающая жара совпала с всплеском случаев заболевания Covid, что сделало санкционированное правительством массовое тестирование еще более мучительным для жителей, включая пожилых людей, которым приходится ждать в длинных очередях под солнцем. Это также стало опасной задачей для медицинских работников, которые в рамках государственной политики по борьбе с COVID-19 должны проводить долгие часы на открытом воздухе, с головы до пят в герметичных средствах индивидуальной защиты, когда они проводят тесты.

Несколько видеороликов, на которых работники Covid падают на землю от теплового удара, стали вирусными в социальных сетях.

Аномальная жара также вызвала перебои с электроэнергией в некоторых регионах и ударила по производству сельскохозяйственных культур в стране, угрожая дальнейшим ростом цен на продовольствие.

И худшее может быть еще впереди, по словам Яо Венгуана, чиновника Министерства водных ресурсов, курирующего предотвращение наводнений и засухи.

«Прогнозируется, что с июля по август в Китае будет больше экстремальных погодных явлений, а региональные наводнения и засухи будут тяжелее, чем обычно», — сказал Яо государственному информационному агентству Синьхуа в прошлом месяце.