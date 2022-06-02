Канада обвинила китайских летчиков в опасном приближении к своему самолету-разведчику

Канадские самолеты-разведчики, помогающие обеспечить соблюдение санкций Организации Объединенных Наций в отношении Северной Кореи, постоянно подвергаются столкновениям с китайскими самолетами, которые летят так близко, что их экипажи могут видеть друг друга, заявили канадские военные.

В некоторых случаях китайские военные самолеты подходили так близко, что канадским самолетам приходилось менять курс, чтобы избежать столкновения, заявили в среду канадские вооруженные силы.

«В этих взаимодействиях самолеты НОАК (Воздушные силы Народно-освободительной армии) не соответствовали международным нормам безопасности полетов. Эти взаимодействия являются непрофессиональными и/или ставят под угрозу безопасность нашего персонала RCAF (Королевских ВВС Канады)», — сказал Дэн Ле Бутилье, начальник отдела по связям со СМИ канадских вооруженных сил.

Канада утверждает, что предполагаемые столкновения произошли в международном воздушном пространстве во время последней итерации операции NEON, вклада Канады в введение санкций в отношении Северной Кореи. Он не назвал конкретных дат, но сказал, что встречи становятся все более частыми.

По словам Ле Бутилье, китайские самолеты иногда подходили так близко, что экипаж канадского самолета был «очень хорошо виден».

Участвующим канадским самолетом был патрульный самолет дальнего действия CP-140 Aurora, базирующийся на авиабазе Кадена в Японии. По словам Ле Бутилье, самолет вылетал с базы на Окинаве с 26 апреля по 26 мая.

По словам Ле Бутилье, Канада обсудила этот вопрос с Пекином по дипломатическим каналам.

CNN попросил китайских официальных лиц прокомментировать ситуацию.

Канадское агентство Global News первым сообщило о предполагаемых столкновениях.

Канадские полеты в рамках операции NEON ищут «предполагаемые действия по уклонению от морских санкций, в частности, переброску топлива и других товаров с корабля на корабль, запрещенных резолюциями Совета Безопасности ООН», — сказал Ле Бутилье.

«Эти санкции, введенные в период с 2006 по 2017 год, направлены на то, чтобы заставить Северную Корею отказаться от своих программ создания оружия массового уничтожения и отреагировать на испытания ядерного оружия Северной Кореей и запуски баллистических ракет».

Предполагаемые инциденты будут не первыми напряженными столкновениями между китайскими и канадскими военными кораблями.

В 2019 году два китайских истребителя атаковали канадский военный корабль в Восточно-Китайском море, что китайские СМИ назвали «теплым приемом».

Инцидент между фрегатом HMCS Regina и двумя китайскими истребителями Су-30 произошел, когда корабль находился в международных водах недалеко от Шанхая, при этом истребители приблизились на 300 метров (1000 футов) к носу канадских военных кораблей, согласно сообщениям того времени. .

За прошедшие годы были и другие близкие столкновения между китайскими и иностранными боевыми самолетами.

Худший из них произошел в 2001 году, когда китайский истребитель столкнулся с самолетом-разведчиком ВМС США над Южно-Китайским морем.

При этом пилот китайского истребителя F-8 погиб, а американскому самолету пришлось совершить аварийную посадку на китайском острове Хайнань. 24 члена американского экипажа находились на китайском острове в течение 11 дней до их освобождения.