Более 7 тысяч петербуржцев попали в список должников по алиментам

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб более 7 тыс. человек попали в список должников по алиментам. В перечне значатся граждане, которые не выполняют свои обязательства по содержанию детей или других членов семьи. Судебные приставы активно работают над взысканием задолженностей, используя различные методы, включая арест имущества и ограничение выезда за границу.

По данным ведомства, большинство должников имеют стабильные доходы, но предпочитают уклоняться от уплаты алиментов. В некоторых случаях задолженность достигает нескольких сотен тысяч рублей. Власти призывают должников урегулировать ситуацию мирным путем, чтобы избежать серьезных юридических последствий.