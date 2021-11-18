Они полетели в Белград

«Питерец.ру» сообщает, что делегация из города на Неве полетела в столицу Сербии. Петербургские чиновники во главе с Александром Бегловым отправились в Белград с официальным визитом.

Губернатор проведет несколько встреч с официальными лицами Сербии. Это будут переговоры с министрами и руководителями различного уровня. Отдельного внимания заслуживают встречи Беглова со своим белградским коллегой Зораном Радойичичем и главой Сербской Православной Церкви патриархом Порфирием.

Петербургские предприниматели встретятся с представителями деловых кругов Сербии. Сотрудничество в сфере бизнеса – это отличная перспектива для обеих сторон. Помимо этого, будет специальный концерт в театре Белграда, организованный Правительством Петербурга. В общем, у Беглова и компании будет довольна насыщенная программа в Белграде.