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Питерец.ру » Политика » Они полетели в Белград

Они полетели в Белград

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Делегация из Петербурга отправилась в Сербию

«Питерец.ру» сообщает, что делегация из города на Неве полетела в столицу Сербии. Петербургские чиновники во главе с Александром Бегловым отправились в Белград с официальным визитом.

Губернатор проведет несколько встреч с официальными лицами Сербии. Это будут переговоры с министрами и руководителями различного уровня. Отдельного внимания заслуживают встречи Беглова со своим белградским коллегой Зораном Радойичичем и главой Сербской Православной Церкви патриархом Порфирием.

Петербургские предприниматели встретятся с представителями деловых кругов Сербии. Сотрудничество в сфере бизнеса – это отличная перспектива для обеих сторон. Помимо этого, будет специальный концерт в театре Белграда, организованный Правительством Петербурга. В общем, у Беглова и компании будет довольна насыщенная программа в Белграде.

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