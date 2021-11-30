Семейная иммиграция в Австралию

Семейную эмиграцию чаще всего выбирают люди, у которых уже есть семья в Австралии и кто хочет с ней воссоединиться. Также на визу этой категории обращаются граждане других стран, которые намерены вступить в брак с гражданином или резидентом австралийского континента.

Идеальный способ начать процесс такой миграции в Австралию – это сначала подача заявления и семейная виза, подать заявление, а только после этого начинать процесс переезда. Однако процесс этот тернистый и долгий. Чтобы ускорить его, лучше всего обратиться в специализированное агентство. К примеру, команда Sydney Visa уже больше двух десятилетий помогает россиянам перебраться на австралийский континент наиболее подходящими, но при этом вполне легальными способами.

Как воспользоваться и кому подойдет семейная виза?

Австралийская иммиграционная политика обеспечивает массу возможностей, которая подходит к разным жизненным ситуациям. Рассмотрим основные разновидности:

Супружеская виза. Если вы состоите в браке с гражданином, постоянным жителем Австралии и состоите в фактических, искренних и продолжительных отношениях с ним не менее 12 месяцев, то можете претендовать на такое основание для иммиграции в Австралию. Первая виза выдается на два года, а следующая – уже на постоянной основе.

Виза жениха (невесты). Если вы собираетесь вступить в брак с гражданином или гражданкой государства, тогда такой визовый документ будет лучшим основанием для переезда. Обязательным условием здесь выступает личное знакомство партнеров, а в течение 9 месяцев действия визового документа – вступление в брак.

Родительская виза. Если вы являетесь родителем гражданина Австралии, постоянного жителя Австралии или правомочного гражданина Новой Зеландии, тогда можете иметь право на получение визы этого типа. Обязательное условие заключается в том, чтобы сын или дочь могли и были готовы спонсировать своих родителей, а также оказывать им всяческую поддержку после переезда. Также есть контрибуционная виза с быстрым сроком рассмотрения, но она подразумевает внесения крупного залога сроком на 10 лет.

Виза ребенка. Точно также, как и в предыдущем варианте, австралийский гражданин либо резидент может облегчить переезд своему ребенку на континент. Для этого нужно быть его биологическим или приемным родителем с возможностью подтвердить это, а также согласие второго родителя. По этому способу допускается семейная виза для лиц до 18 лет, а не вступивших в брак и продолжающих учебу – до 25 лет.

Выбирайте свой вариант, обращайтесь к команде Sydney Visa и сможете воплотить мечту своей жизни, поселиться в одном из лучших государств мира.