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Питерец.ру » Спорт » Умер бывший тренер СКА чех Милош Ржига

Умер бывший тренер СКА чех Милош Ржига

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
khl.ru
СКА чешский специалист возглавлял в 2011–2012 годах.

«Питерец.ру» согласен с теми, кто называл Милоша Ржигу одним из самых запоминающихся тренеров в истории КХЛ. Импульсивный и весьма откровенный в суждениях специалист нравился и игрокам, и болельщикам, и журналистам. Российских команд Ржига потренировал немало: начинал 15 лет назад ещё в «Химике», после чего в его карьере были «Спартак», «Атлант», СКА и «Авангард». Поработал Ржига и в братиславском «Словане», когда словацкий клуб ещё выступал в чемпионате КХЛ.

В этом году ходили слухи, что 61-летний чешский специалист может возглавить казахстанский «Барыс». Ведь чешская хоккейная федерация довольно странно поступила после прошлогоднего чемпионата мира. Тогда сборная Чехии, которой руководил Ржига (в составе были Ворачек, Коварж и Яшкин), заняла четвёртое место. Было объявлено, что Ржига доработает до весны 2020 года: СМИ назвали это «отложенным увольнением».

О причинах ухода из жизни Ржиги не сообщается: в августе он попал в больницу из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Но сегодняшняя новость из Праги стала шоковой для очень любителей хоккея.

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