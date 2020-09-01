Умер бывший тренер СКА чех Милош Ржига

«Питерец.ру» согласен с теми, кто называл Милоша Ржигу одним из самых запоминающихся тренеров в истории КХЛ. Импульсивный и весьма откровенный в суждениях специалист нравился и игрокам, и болельщикам, и журналистам. Российских команд Ржига потренировал немало: начинал 15 лет назад ещё в «Химике», после чего в его карьере были «Спартак», «Атлант», СКА и «Авангард». Поработал Ржига и в братиславском «Словане», когда словацкий клуб ещё выступал в чемпионате КХЛ.

В этом году ходили слухи, что 61-летний чешский специалист может возглавить казахстанский «Барыс». Ведь чешская хоккейная федерация довольно странно поступила после прошлогоднего чемпионата мира. Тогда сборная Чехии, которой руководил Ржига (в составе были Ворачек, Коварж и Яшкин), заняла четвёртое место. Было объявлено, что Ржига доработает до весны 2020 года: СМИ назвали это «отложенным увольнением».

О причинах ухода из жизни Ржиги не сообщается: в августе он попал в больницу из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Но сегодняшняя новость из Праги стала шоковой для очень любителей хоккея.