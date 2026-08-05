В Ленобласти задержали водителя, распылившего перцовку в своего обидчика

Вечером 2 августа, около 17:20 к полицейским поступила информация от прохожего о том, что возле дома 16 по улице Гагарина в городе Выборг неизвестный из-за словесного конфликта распылил в лицо его 55-летнему отцу перцовым баллончиком и скрылся с места происшествия на автомобиле «ВАЗ 2109».

Пострадавший обратился за медпомощью с ожогом глаз и был отпущен на амбулаторное лечение.

В этот же день через несколько часов полицейские возле дома 8 в поселке Новинка Выборгского района Ленобласти по подозрению в совершении указанного преступления задержали неработающего 20-летнего молодого человека.

Изъят аэрозольный газовый пистолет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.