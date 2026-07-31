В Санкт-Петербурге вручили Международную премию «Настоящий друг»

30 июля 2026 года в Санкт-Петербурге в Доме дружбы состоялась первая торжественная церемония вручения Международной премии «Настоящий друг». Это событие положило начало новой традиции: ежегодно, в преддверии Международного дня дружбы, чествовать людей и проекты, чья жизнь стала примером человечности, верности и бескорыстной поддержки.

За время приёма заявок было подано 30 заявок из 6 стран мира: России, Турции, Молдовы, Южной Африки, Иордании и Казахстана. Среди номинантов — обычные люди, которые стали опорой для своих близких; общественные организации, объединяющие тысячи сердец; и даже анонимный благотворитель из Казахстана, помогающий сотням семей по всему миру.

В этом году лауреатами Премии стали:

· Али Каан Демирагаш (Турция) — номинация «Друг года»

· Юрий Паламарчук и Андрей Горбуля (Россия) — номинация «Верность и преданность»

· Ислам Фарвашович Байгильдин (Россия) — номинация «Помощь в трудной ситуации»

· Проект «Дружба народов России 2026» (Россия) — номинация «Дружба без границ»

· Шестаков Андрей Константинович (Финляндия/Россия) — номинация «Посол мира и дружбы»

· Подростковое движение UNITY (Иордания) — номинация «Лучший международный проект»

· Фонд «Человек в маске» (Казахстан) — особая номинация «Человек в маске»

Главной наградой для лауреатов стала уникальная статуэтка «Настоящий друг», созданная герольдмейстером Вадимом Зайцем — мастером, работавшим для Дома Романовых, королевских домов Европы и Русской Православной Церкви.

Организатор Премии, руководитель АНО «Формула дружбы» Анна Цаплева:

«Год назад была только идея. Сегодня мы вместе. Мы доказали: доброта возвращается. И эта премия — только начало большой истории. Мы будем расти, объединять ещё больше сердец и запускать «Вирус дружбы» по всему миру».

Церемония прошла в тёплой, камерной атмосфере. Со сцены звучали проникновенные истории о дружбе, слова благодарности, а также был показан фрагмент фильма «Единство сердец» — о том, как дети видят дружбу.

Премия «Настоящий друг» продолжает приём историй о настоящей дружбе круглый год. Если вы знаете человека, достойного признания, — пишите на сайт truefriendAward.org