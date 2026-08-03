На двух участках трассы «Сортавала» перекроют полосы движения

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» уведомляет о предстоящих дорожных работах на трассе А-121 «Сортавала», которые приведут к ограничению движения. С 5 августа по 20 сентября, ежедневно с 7:00 до 19:00, на участках с 0-го по 25-й и с 34-го по 57-й километр будет действовать скоростной режим до 50 км/ч. Одна из полос движения в каждом направлении будет временно перекрываться для проведения работ по санации трещин асфальтобетонного покрытия. Эти работы, выполняемые по утвержденной схеме, затронут отрезок от КАД до посёлка Сосново.

Для обеспечения безопасности будут установлены временные знаки, ограничивающие скорость, а также задействована машина прикрытия с проблесковыми маячками и направляющей стрелкой. Ожидается, что работы в динамическом режиме не вызовут значительных пробок. В часы пик работы будут проводиться на противоположной полосе, а в случае заторов – приостанавливаться для пропуска транспорта. В выходные дни работы проводиться не будут.

Основная цель проводимых мероприятий – герметизация дорожного полотна, предотвращение попадания влаги, защита от образования ям и продление срока службы дороги.