В Петербурге задержаны двое подозреваемых в грабеже на Северном проспекте

Вчера, 2 августа к полицейским с заявлением обратился 39-летний мужчина, который сообщил о хищении у него мобильного телефона возле дома 18, корпус 1, по Северному проспекту. Потерпевший рассказал стражам порядка, что к нему подошли двое неизвестных. Один из них попросил телефон, чтобы позвонить, однако возвращать его отказался. Когда владелец потребовал вернуть имущество, мужчина нанёс ему несколько ударов, после чего злоумышленники скрылись. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.

В тот же день около 16:30 возле одного из домов по проспекту Художников полицейскими были задержаны подозреваемые — двое мужчин в возрасте 30 и 21 года. Похищенный телефон изъяли.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ.