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В Петербурге на куполе строящегося храма Воскресения Христова установили крест

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ЗакС
Бельский принял участие в торжественной церемонии, посвящённой установке и освящению креста на строящемся храме Воскресения Христова.

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский принял участие в торжественной церемонии, посвящённой установке и освящению креста, а также фасадных икон на строящемся храме Воскресения Христова у Пискаревского мемориального кладбища. Обряд провёл митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

На службе также присутствовали Почётный гражданин СПб, председатель правления Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова, вице-губернатор города Евгений Разумишкин, члены наблюдательного совета АНО «Организация и сопровождение строительства церкви «Храм Воскресения Христова у Пискарёвского мемориального кладбища Санкт-Петербурга» – ректор СПбГУ Николай Кропачев, президент Федерации дзюдо СПб Михаил Рахлин и депутат петербургского парламента Антон Соловьёв.

Возведение белокаменного православного собора в память о героизме защитников Ленинграда рядом с самым большим в мире пантеоном жертв Второй Мировой войны было инициировано ещё Почётным гражданином Санкт-Петербурга, Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II. Строительство ведётся на пожертвования жителей и организаций города.

– Уверен, что в будущем этот храм станет одним из самых знаковых мест нашего города, ведь его строят в непосредственной близости от величайшего памятника скорби всех петербуржцев, самого большого в мире захоронения жертв геноцида. Будущий храм и Пискаревский мемориал связывают 900 шагов – по числу блокадных дней Ленинграда. То есть Петербург получит ещё одну сильную точку памяти и молитвы – в честь защитников города и всех, кто жил в тяжелейшей осаде. Это очень важное дело для сохранения исторической памяти о жертвах войны и подвиге нашего народа, – отметил Александр Бельский.

По окончании строительства, которое запланировано на конец 2026 года, однокупольный храм в византийском стиле сможет одновременно принять до 450 прихожан. Внутреннее убранство пока находится на стадии разработки, но уже известно, что часть икон будет напрямую связана с историей блокады Ленинграда и судьбой города на Неве. На территории храмового комплекса также разместится историко-патриотический просветительский центр, будут работать воскресная школа и интерактивная экспозиция, посвящённая деятельности Русской православной церкви в годы Великой Отечественной войны.

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