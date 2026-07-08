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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге избили и ограбили постояльца гостиницы

В Петербурге избили и ограбили постояльца гостиницы

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Фрунзенского района Петербурга задержали грабителей с Северного Кавказа

Накануне утром, 7 июля около 09:15 к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступила информация от администратора гостиницы по Курской улице о том, что двое неизвестных избили и ограбили постояльца.

Полицейскими было принято заявление от 26-летнего мужчины, в котором он сообщил, что около 09:00 в номере гостиницы двое неизвестных избили его и, отобрав 5 000 рублей, скрылись.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска по горячим следам были задержаны двое жителей одной из республик Северного Кавказа, 23 и 32 лет. 

Следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ. Оба помещены в изолятор в порядке ст. 91 УПК РФ.

Все по теме: Фрунзенский район, грабеж
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