В Петербурге избили и ограбили постояльца гостиницы

Накануне утром, 7 июля около 09:15 к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступила информация от администратора гостиницы по Курской улице о том, что двое неизвестных избили и ограбили постояльца.

Полицейскими было принято заявление от 26-летнего мужчины, в котором он сообщил, что около 09:00 в номере гостиницы двое неизвестных избили его и, отобрав 5 000 рублей, скрылись.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска по горячим следам были задержаны двое жителей одной из республик Северного Кавказа, 23 и 32 лет.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ. Оба помещены в изолятор в порядке ст. 91 УПК РФ.