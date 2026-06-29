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В Ленобласти женщина на иномарке насмерть сбила 77-летнего велосипедиста

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Лужском районе

Накануне днем, 28 июня около 14:50 на 7-ом км трассы «Ящера – Дивенская – Кузнецово», в Лужском районе Ленинградкой области 23-летняя женщина, управляя автоминой «Мицубиси Лансер», совершила наезд на 77-летнего велосипедиста, выехавшего со второстепенной дороги от садоводства «Дивенское» и пересекавшего проезжую часть.
В результате дорожного происшествия велосипедист от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
По факту ДТП полицейскими проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все по теме: Ленобласть, Лужский район, ДТП, велосипеды, пенсионеры
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