На трассе «Кола» в районе Лодейного Поля введут реверсивное движение

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о предстоящих ограничениях движения на федеральной трассе Р-21 «Кола» с 211 по 234 километр. С 6 по 20 июля, ежедневно с 08:00 до 19:00, в районе города Лодейное Поле будут проводиться работы по санации (заливке) трещин в асфальтобетонном покрытии. Эти мероприятия направлены на герметизацию дорожного полотна, предотвращение проникновения влаги, защиту от образования ям, поддержание ровности покрытия и увеличение срока службы дороги.

В связи с проведением работ, пропускная способность на данном участке будет частично ограничена. Скоростной режим будет снижен до 50 км/ч. Вводится поэтапное реверсивное движение с ручным регулированием, так как на участке всего две полосы, по одной в каждом направлении. Для обеспечения безопасности и упорядочения трафика будут задействованы регулировщики дорожного движения, а также специальная машина прикрытия с комплексом предупреждающих знаков, проблесковыми маячками и направляющей стрелкой.

Работы будут выполняться в движении. В случае образования заторов, движение техники и персонала будет приостановлено, а они сами отведут технику в полосу безопасности для обеспечения беспрепятственного проезда автотранспорта. Все мероприятия проводятся по утвержденной и согласованной схеме организации дорожного движения, с установкой временных дорожных знаков.