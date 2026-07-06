ента новостей

12:21
В Ленобласти сотрудники ГАИ со стрельбой задержали пьяного лихача
12:14
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге «Дома Ропса»
12:06
В Невском районе задержан дроп, оставивший пенсионера без накоплений
12:02
В Московском районе поймали поджигателя мусорных контейнеров
12:24
На трассе «Кола» в районе Лодейного Поля введут реверсивное движение
12:22
На трассе «Скандинавия» у посёлка Огоньки перекроют две полосы
12:19
Петербургское дерби между «Звездой» и «Динамо» завершилось вничью
12:08
В Ленобласти мужчина порезал колесо рейсового автобуса
12:05
В Ленобласти в ДТП с мопедами погибли два человека
09:43
На улице Правды на реставрационном объекте искали мигрантов
12:45
На внешнем кольце КАД между вантовым мостом и развязкой с Колтушским шоссе перекроют одну полосу
12:42
В Петербурге двух женщины задержали за сбыт наркотических средств
12:35
В Петербурге конфликт из-за выгула собак закончился ударом молотком по голове
12:29
На КАД в ДТП с грузовиком погибли два человека и пострадали трое детей
10:34
90-летие создания Государственной автомобильной инспекции
20:05
На трассе «Сортавала» от Новожилово до Лососёво ограничат пропускную способность
15:23
На КАД между развязками с автомобильной дорогой Петербург-Матокса и проспектом Энгельса перекроют две полосы
12:52
Эдвард Радзинский вновь выступит в Петербурге
12:50
На КАД в районе развязки с Рябовским шоссе перекроют две полосы
12:18
Беглов и Бельский подписали совместный план законодательной работы
12:09
Международный петербургский джазовый фестиваль «Свинг белой ночи»
11:55
В Петербурге задержали мигранта, ограбившего женщину в торговом центре
11:50
На Беляевском мосту завершены работы по замене деформационного шва
10:54
В Невском районе полицейские проверяли соблюдение миграционного законодательства
10:34
VI Петербургская международная неделя балалайки «Русское чудо»
10:32
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют два съезда
10:12
В Петропавловской крепости наградили лучших выпускников петербургских вузов
14:29
Выставка «Сербская миссия в Петербурге на рубеже XIX–XX веков»
10:41
Выставка «История Выборгского района» в «Гранд Каньоне»
10:37
В Петербурге работник склада жестоко избил табуретом своего гостя
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На трассе «Кола» в районе Лодейного Поля введут реверсивное движение

На трассе «Кола» в районе Лодейного Поля введут реверсивное движение

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На участке федеральной трассы Р-21 «Кола» в районе Лодейного Поля Ленинградской области введут реверсивное движение

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о предстоящих ограничениях движения на федеральной трассе Р-21 «Кола» с 211 по 234 километр. С 6 по 20 июля, ежедневно с 08:00 до 19:00, в районе города Лодейное Поле будут проводиться работы по санации (заливке) трещин в асфальтобетонном покрытии. Эти мероприятия направлены на герметизацию дорожного полотна, предотвращение проникновения влаги, защиту от образования ям, поддержание ровности покрытия и увеличение срока службы дороги.

В связи с проведением работ, пропускная способность на данном участке будет частично ограничена. Скоростной режим будет снижен до 50 км/ч. Вводится поэтапное реверсивное движение с ручным регулированием, так как на участке всего две полосы, по одной в каждом направлении. Для обеспечения безопасности и упорядочения трафика будут задействованы регулировщики дорожного движения, а также специальная машина прикрытия с комплексом предупреждающих знаков, проблесковыми маячками и направляющей стрелкой.

Работы будут выполняться в движении. В случае образования заторов, движение техники и персонала будет приостановлено, а они сами отведут технику в полосу безопасности для обеспечения беспрепятственного проезда автотранспорта. Все мероприятия проводятся по утвержденной и согласованной схеме организации дорожного движения, с установкой временных дорожных знаков.

Все по теме: Ленобласть, Лодейнопольский район, ремонт дорог
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

23-04-2026, 19:52
На трассе «Скандинавия» будет ограниченна пропускная способность на участке от Цвелодубово до Черкасово
10-04-2026, 20:16
На трассе Р-21 «Кола» будет ограниченна пропускная способность
27-05-2026, 20:00
На участке трассы «Магистральная» будет ограниченна пропускная способность
16-04-2026, 20:40
На трассе «Скандинавия» будет ограниченна пропускная способность на участке от Белоострова до Огоньков
18-05-2026, 12:00
На трассе «Кола» между Путилово и Подолье перекроют полосу движения
30-05-2025, 10:35
В Ленобласти на трассе «Кола» в районе деревни Дусьево будет введено реверсивное движение

Происшествия на дорогах

Вчера, 12:05
В Ленобласти в ДТП с мопедами погибли два человека
3-07-2026, 12:29
На КАД в ДТП с грузовиком погибли два человека и пострадали трое детей
30-06-2026, 10:13
В Ленобласти байкер и его пассажирка погибли после столкновения с лосем
29-06-2026, 11:36
В Ленобласти женщина на иномарке насмерть сбила 77-летнего велосипедиста
Наверх