90-летие создания Государственной автомобильной инспекции

Сегодня чествуют тех, кто посвятил себя обеспечению порядка и безопасности на дорогах. Ровно 90 лет назад, 3 июля 1936 года, было положено начало истории Государственной автомобильной инспекции.

В память о героизме сотрудников ГАИ и Отдела регулирования уличного движения, проявленном в блокадном Ленинграде, особенно важно отметить их труд. В тяжелейших условиях они обеспечивали движение жизненно важных транспортных потоков, включая Дорогу Жизни, способствовали эвакуации граждан и подготавливали водителей.

Сегодня дело ГАИ продолжают сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения. В нашем городе, одном из ключевых транспортных центров страны, их работа имеет первостепенное значение.

С ростом интенсивности движения и увеличением числа автолюбителей (каждый третий житель Петербурга – водитель) возрастает и потребность в высоком профессионализме сотрудников Госавтоинспекции. Их компетентность, знание законов и хладнокровие критически важны, ведь именно они первыми приходят на помощь в экстренных ситуациях, предотвращая ДТП, спасая жизни и делая движение безопаснее.

Современные технологии, такие как увеличение числа систем видеонаблюдения и камер, также играют немаловажную роль, поддерживая работу ГАИ.

Отдельную признательность выражаем петербургским инспекторам, которые оказывают поддержку своим коллегам, неся службу в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

Спасибо всем за высокий профессионализм и самоотверженность. Крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в вашей нелегкой службе!

Губернатор Санкт‑Петербурга

А.Д.Беглов