ента новостей

12:45
На внешнем кольце КАД между вантовым мостом и развязкой с Колтушским шоссе перекроют одну полосу
12:42
В Петербурге двух женщины задержали за сбыт наркотических средств
12:35
В Петербурге конфликт из-за выгула собак закончился ударом молотком по голове
12:29
На КАД в ДТП с грузовиком погибли два человека и пострадали трое детей
10:34
90-летие создания Государственной автомобильной инспекции
20:05
На трассе «Сортавала» от Новожилово до Лососёво ограничат пропускную способность
15:23
На КАД между развязками с автомобильной дорогой Петербург-Матокса и проспектом Энгельса перекроют две полосы
12:52
Эдвард Радзинский вновь выступит в Петербурге
12:50
На КАД в районе развязки с Рябовским шоссе перекроют две полосы
12:18
Беглов и Бельский подписали совместный план законодательной работы
12:09
Международный петербургский джазовый фестиваль «Свинг белой ночи»
11:55
В Петербурге задержали мигранта, ограбившего женщину в торговом центре
11:50
На Беляевском мосту завершены работы по замене деформационного шва
10:54
В Невском районе полицейские проверяли соблюдение миграционного законодательства
10:34
VI Петербургская международная неделя балалайки «Русское чудо»
10:32
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют два съезда
10:12
В Петропавловской крепости наградили лучших выпускников петербургских вузов
14:29
Выставка «Сербская миссия в Петербурге на рубеже XIX–XX веков»
10:41
Выставка «История Выборгского района» в «Гранд Каньоне»
10:37
В Петербурге работник склада жестоко избил табуретом своего гостя
10:29
Полицейские Петербурга задержали подростка за кражу мотоцикла
10:13
В Ленобласти байкер и его пассажирка погибли после столкновения с лосем
20:36
Петербургское «Динамо» сыграло в ничью с владимирским «Торпедо»
14:04
На развязке КАД с Пулковским шоссе перекроют две полосы
11:44
В Ленобласти женщина на иномарке сбила 11-летнюю велосипедистку
11:36
В Ленобласти женщина на иномарке насмерть сбила 77-летнего велосипедиста
11:22
В Ленобласти «Камаз» насмерть сбил 30-летнего пешехода
11:18
На Школьной улице мужчина на «Нива Шевроле» сбил 8-летнего мальчика
10:56
В Петербурге полицейскими ликвидирована сеть квартирных наркоплантаций
10:49
В Петербурге полицейским пришлось со стрельбой останавливать пьяного лихача
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » 90-летие создания Государственной автомобильной инспекции

90-летие создания Государственной автомобильной инспекции

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Telegram
3 июля – День Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России, 90-летие создания Государственной автомобильной инспекции

Сегодня чествуют тех, кто посвятил себя обеспечению порядка и безопасности на дорогах. Ровно 90 лет назад, 3 июля 1936 года, было положено начало истории Государственной автомобильной инспекции.

В память о героизме сотрудников ГАИ и Отдела регулирования уличного движения, проявленном в блокадном Ленинграде, особенно важно отметить их труд. В тяжелейших условиях они обеспечивали движение жизненно важных транспортных потоков, включая Дорогу Жизни, способствовали эвакуации граждан и подготавливали водителей.

Сегодня дело ГАИ продолжают сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения. В нашем городе, одном из ключевых транспортных центров страны, их работа имеет первостепенное значение.

С ростом интенсивности движения и увеличением числа автолюбителей (каждый третий житель Петербурга – водитель) возрастает и потребность в высоком профессионализме сотрудников Госавтоинспекции. Их компетентность, знание законов и хладнокровие критически важны, ведь именно они первыми приходят на помощь в экстренных ситуациях, предотвращая ДТП, спасая жизни и делая движение безопаснее.

Современные технологии, такие как увеличение числа систем видеонаблюдения и камер, также играют немаловажную роль, поддерживая работу ГАИ.

Отдельную признательность выражаем петербургским инспекторам, которые оказывают поддержку своим коллегам, неся службу в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

Спасибо всем за высокий профессионализм и самоотверженность. Крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в вашей нелегкой службе!

Губернатор Санкт‑Петербурга
А.Д.Беглов

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

3-07-2025, 11:34
Госавтоинспекция МВД России отмечает 89 лет со дня образования
22-10-2025, 15:18
На Невском проспекте произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей
11-11-2025, 10:46
В Петербурге поймали ночных дрифтеров
28-04-2026, 16:21
На КАД будет запрещено движение грузового транспорта
16-09-2020, 13:56
Армеских водителей обучат вождению в экстремальных условиях
11-06-2025, 09:57
В Петербурге и Ленобласти сотрудники ГАИ искали водителей-должников

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:29
На КАД в ДТП с грузовиком погибли два человека и пострадали трое детей
30-06-2026, 10:13
В Ленобласти байкер и его пассажирка погибли после столкновения с лосем
29-06-2026, 11:36
В Ленобласти женщина на иномарке насмерть сбила 77-летнего велосипедиста
29-06-2026, 11:22
В Ленобласти «Камаз» насмерть сбил 30-летнего пешехода
Наверх