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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге работник склада жестоко избил табуретом своего гостя

В Петербурге работник склада жестоко избил табуретом своего гостя

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские Адмиралтейского района задержали работника склада, жестоко избившего табуретом своего гостя

Вечером 28 июня, около 18:10 к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступила информация о драке в коммунальной квартире дома 16-18 по Курляндской улице.

Прибывшие на место происшествия полицейские в одной из комнат по месту жительства задержали 35-летнего работника склада одного из маркетплейсов. Правоохранители выяснили, что задержанный в результате внезапно возникшей ссоры во время совместного застолья избил табуретом находящегося в гостях 57-летнего соседа. Пострадавшего в состоянии комы в крайне тяжелом состоянии  госпитализировали.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ.

Подозреваемого поместили в изолятор в порядке ст. 91 УПК РФ.

Все по теме: Адмиралтейский район, телесные повреждения
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