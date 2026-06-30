В Петербурге работник склада жестоко избил табуретом своего гостя

Вечером 28 июня, около 18:10 к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступила информация о драке в коммунальной квартире дома 16-18 по Курляндской улице.

Прибывшие на место происшествия полицейские в одной из комнат по месту жительства задержали 35-летнего работника склада одного из маркетплейсов. Правоохранители выяснили, что задержанный в результате внезапно возникшей ссоры во время совместного застолья избил табуретом находящегося в гостях 57-летнего соседа. Пострадавшего в состоянии комы в крайне тяжелом состоянии госпитализировали.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ.

Подозреваемого поместили в изолятор в порядке ст. 91 УПК РФ.