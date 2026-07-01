В Петропавловской крепости наградили лучших выпускников петербургских вузов

В Петропавловской крепости состоялось торжественное мероприятие, посвященное выдающимся выпускникам петербургских высших учебных заведений. Среди почетных гостей были председатель Законодательного Собрания Александр Бельский, вице-губернатор Владимир Княгинин, глава Совета ректоров вузов города и области Алексей Демидов, а также представители органов власти и образовательной сферы.
Это уже 24-я по счету церемония награждения лучших выпускников вузов Санкт-Петербурга. В текущем году награды получили 60 студентов, отобранных учеными советами университетов на основании их успехов в учебе и активной общественной жизни на протяжении всего периода обучения. Кандидаты были отмечены Благодарностями Губернатора Санкт-Петербурга и Председателя Законодательного Собрания, а также получили памятные бронзовые статуэтки сфинксов.