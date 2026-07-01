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Питерец.ру » Общество » В Петропавловской крепости наградили лучших выпускников петербургских вузов

В Петропавловской крепости наградили лучших выпускников петербургских вузов

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
assembly.spb.ru
Александр Бельский наградил лучших выпускников петербургских вузов

В Петропавловской крепости состоялось торжественное мероприятие, посвященное выдающимся выпускникам петербургских высших учебных заведений. Среди почетных гостей были председатель Законодательного Собрания Александр Бельский, вице-губернатор Владимир Княгинин, глава Совета ректоров вузов города и области Алексей Демидов, а также представители органов власти и образовательной сферы.

Александр Бельский, поздравляя студентов, отметил: "По дороге сюда я задумался о том, куда потом идут лучшие выпускники? И председатель комитета по молодёжной политике Елена Разумишкина поделилась, что когда-то тоже стояла здесь и получала благодарность из рук Валентины Ивановны Матвиенко. Так что перспективы у вас большие, мы ждём вас в том числе и в Правительстве Санкт-Петербурга. Знайте, ваш сегодняшний статус – это и большая гордость, и большая ответственность перед вашими вузами и городом, в котором вы получили хорошее образование".

Это уже 24-я по счету церемония награждения лучших выпускников вузов Санкт-Петербурга. В текущем году награды получили 60 студентов, отобранных учеными советами университетов на основании их успехов в учебе и активной общественной жизни на протяжении всего периода обучения. Кандидаты были отмечены Благодарностями Губернатора Санкт-Петербурга и Председателя Законодательного Собрания, а также получили памятные бронзовые статуэтки сфинксов.

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