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Питерец.ру » Общество » На Беляевском мосту завершены работы по замене деформационного шва

На Беляевском мосту завершены работы по замене деформационного шва

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Работы по замене деформационного шва на Беляевском мосту в составе КАД полностью завершены

К 3:00 1 июля полностью завершены работы по замене деформационного шва на Беляевском мосту через реку Охта, расположенном на 38-м километре КАД, в районе пересечения с Шафировским проспектом. Об этом сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Все запланированные работы выполнены. Демонтированы временные технические средства организации дорожного движения, сняты ограничения. Движение автомобильного транспорта по внешнему кольцу КАД полностью возобновлено и осуществляется по всем четырем полосам в штатном режиме.

Изначально планировалось завершить работы 4 июля.

Все по теме: КАД, ремонт дорог
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