На Беляевском мосту завершены работы по замене деформационного шва

К 3:00 1 июля полностью завершены работы по замене деформационного шва на Беляевском мосту через реку Охта, расположенном на 38-м километре КАД, в районе пересечения с Шафировским проспектом. Об этом сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Все запланированные работы выполнены. Демонтированы временные технические средства организации дорожного движения, сняты ограничения. Движение автомобильного транспорта по внешнему кольцу КАД полностью возобновлено и осуществляется по всем четырем полосам в штатном режиме.

Изначально планировалось завершить работы 4 июля.