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Питерец.ру » Культура » Выставка «Сербская миссия в Петербурге на рубеже XIX–XX веков»

Выставка «Сербская миссия в Петербурге на рубеже XIX–XX веков»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
В центре внимания выставки — живая история пребывания сербских дипломатов в столице Российской империи.

В центре внимания выставки — живая история пребывания сербских дипломатов в столице Российской империи. В то время как традиционная историография чаще рассматривает влияние русской эмиграции на развитие Сербии, выставка смещает акцент, рассказывая о жизни сербских дипломатов в Санкт-Петербурге.

Наша выставка — не просто архивный отчет. Мы открываем малоизвестную главу русско-сербских отношений: историю людей, которые жили, созидали и представляли свой народ в столице России.

На выставке представлены копии архивных фотографий из фондов Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга, документов и чертежей из Центрального государственного архива Санкт-Петербурга и Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга, дизайнерская инфографика и эскизы сербских мундиров.

Страницы прошлого оживают в пяти главах экспозиции:

Код дипломатии. История российско-сербских отношений представлена с помощью инфографики, как визуальный диалог с прошлым, понятный современному зрителю, где цифры, факты и ключевые события превращаются в четкий исторический вектор и карту союзничества.

Главные герои. В этом разделе оживают лица людей, на чьи плечи была возложена высокая миссия ‒ укреплять связи между Белградом и Петербургом.

Адреса на карте Петербурга. В фокусе внимания ‒ Литейный и Захарьевская. Благодаря архивным отрисовкам фасадов вы увидите, где принимались решения и проходила повседневная жизнь сербских дипломатов.

Мгновения вечности. Архивные фотографии фиксируют не только парадную сторону истории, но и неофициальные встречи и повседневные прогулки.

Эстетика чести. Золото шитья и строгость линий. Исследование сербского военного костюма ХIХ – начала ХХ вв. – ключ к пониманию того времени. Эскизы и описания мундиров, в которых дипломаты позировали для портретов, раскрывают дух воинской доблести и благородства.

Перед вами передвижной проект, призванный объединить культурные пространства двух стран. Мы приглашаем к разговору о том, что делает нас ближе, и о культурных кодах, которые остаются неизменными спустя столетия.

Выставка основана на принципе нейтрального документального экспонирования копий архивных фотографий и документов. Мы не даем оценки событиям и их участникам и никак не интерпретируем их.

Выставка «Сербская миссия в Петербурге на рубеже XIX–XX веков» организована при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Архивного Комитета Санкт-Петербурга, Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга, Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга, Центрального Государственного архива Санкт-Петербурга.

Отдельная благодарность за предоставленную историческую информацию Алексею Юрьевичу Тимофееву, доктору исторических наук, профессору исторического отделения Университета Белграда (Сербия).

2-10 июля в часы работы библиотеки (пн-пт 9-20 часов)

Белый зал Центральной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова (Литейный пр., д. 17-19)

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