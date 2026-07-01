ента новостей

11:55
В Петербурге задержали мигранта, ограбившего женщину в торговом центре
11:50
На Беляевском мосту завершены работы по замене деформационного шва
10:54
В Невском районе полицейские проверяли соблюдение миграционного законодательства
10:34
VI Петербургская международная неделя балалайки «Русское чудо»
10:32
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют два съезда
10:12
В Петропавловской крепости наградили лучших выпускников петербургских вузов
14:29
Выставка «Сербская миссия в Петербурге на рубеже XIX–XX веков»
10:41
Выставка «История Выборгского района» в «Гранд Каньоне»
10:37
В Петербурге работник склада жестоко избил табуретом своего гостя
10:29
Полицейские Петербурга задержали подростка за кражу мотоцикла
10:13
В Ленобласти байкер и его пассажирка погибли после столкновения с лосем
20:36
Петербургское «Динамо» сыграло в ничью с владимирским «Торпедо»
14:04
На развязке КАД с Пулковским шоссе перекроют две полосы
11:44
В Ленобласти женщина на иномарке сбила 11-летнюю велосипедистку
11:36
В Ленобласти женщина на иномарке насмерть сбила 77-летнего велосипедиста
11:22
В Ленобласти «Камаз» насмерть сбил 30-летнего пешехода
11:18
На Школьной улице мужчина на «Нива Шевроле» сбил 8-летнего мальчика
10:56
В Петербурге полицейскими ликвидирована сеть квартирных наркоплантаций
10:49
В Петербурге полицейским пришлось со стрельбой останавливать пьяного лихача
10:37
В Петербурге стартовал ремонт Невского проспекта
10:32
В Петербурге подведены итоги работы системы обязательного медицинского страхования
21:38
В Петербурге прошел самый грандиозный в мире выпускной – «Алые паруса»
11:34
В Петербурге задержали мужчину, угрожавшего ножом женщине в парке на Московском проспекте
11:20
В Лужском районе пьяный водитель на иномарке насмерть сбил мужчину
11:08
В Ленобласти в ДТП пострадали двое подростков на питбайке
10:53
В Петербурге задержали стрелка из пневматики во дворе дома на проспекте Большевиков
13:56
«Алые паруса» в новом анимационном измерении: премьера Пятого канала
11:52
В Невском райроне в ДТП погиб мотоциклист
11:37
В Петербурге задержали пенсионерку за поджог домиков для кошек
11:32
В Петербурге задержали рецидивиста, укравшего деньги из квартиры
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе полицейские проверяли соблюдение миграционного законодательства

В Невском районе полицейские проверяли соблюдение миграционного законодательства

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
В Петербурге проведен очередной рейд, направленный на соблюдение миграционного законодательства

В Невском районе Санкт-Петербурга сотрудниками миграционной службы при силовой поддержке специального полка ГУ МВД России проведен рейд на стройплощадке жилого комплекса по улице Тельмана. В результате проверки 68 иностранных рабочих было выявлено 9 нарушений миграционного законодательства.

Установлено, что девять иностранных граждан незаконно осуществляли трудовую деятельность без соответствующего разрешения. Эти лица были привлечены к административной ответственности по статье 18.10 КоАП РФ, им назначены штрафы и выдворение за пределы России.

Сейчас ведется поиск юридического лица, которое наняло иностранных рабочих с нарушениями, для привлечения его к ответственности по статье 18.15 КоАП РФ.

Подобные рейды проводятся полицией регулярно с целью контроля за соблюдением миграционного законодательства в городе.

Все по теме: Невский район, мигранты
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

4-05-2026, 12:04
В Ленобласти полицейские искали нарушителей миграционного законодательства
6-05-2023, 10:21
В Приморском районе полиция провела профилактический рейд по выявлению нарушителей миграционного законодательства
16-04-2026, 11:46
В Шушарах полицейские провели проверку строительных городков
8-12-2021, 14:07
В Петербурге полицейские провели рейды по этническим кафе
28-11-2020, 16:01
В Петербурге полицейские провели профилактический рейд в жилых домах
17-01-2024, 09:31
Во Фрунзенском районе полицейские провели рейд на пищевом производстве

Происшествия на дорогах

Вчера, 10:13
В Ленобласти байкер и его пассажирка погибли после столкновения с лосем
29-06-2026, 11:36
В Ленобласти женщина на иномарке насмерть сбила 77-летнего велосипедиста
29-06-2026, 11:22
В Ленобласти «Камаз» насмерть сбил 30-летнего пешехода
29-06-2026, 11:18
На Школьной улице мужчина на «Нива Шевроле» сбил 8-летнего мальчика
Наверх