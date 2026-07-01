В Невском районе полицейские проверяли соблюдение миграционного законодательства

В Невском районе Санкт-Петербурга сотрудниками миграционной службы при силовой поддержке специального полка ГУ МВД России проведен рейд на стройплощадке жилого комплекса по улице Тельмана. В результате проверки 68 иностранных рабочих было выявлено 9 нарушений миграционного законодательства.

Установлено, что девять иностранных граждан незаконно осуществляли трудовую деятельность без соответствующего разрешения. Эти лица были привлечены к административной ответственности по статье 18.10 КоАП РФ, им назначены штрафы и выдворение за пределы России.

Сейчас ведется поиск юридического лица, которое наняло иностранных рабочих с нарушениями, для привлечения его к ответственности по статье 18.15 КоАП РФ.

Подобные рейды проводятся полицией регулярно с целью контроля за соблюдением миграционного законодательства в городе.