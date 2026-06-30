Выставка «История Выборгского района» в «Гранд Каньоне»

1 июля в 13:00 на сцене «Дивного Города» территории развития «Гранд Каньон» состоится торжественное открытие выставки «История Выборгского района». Проект подготовлен совместно с библиотеками Выборгского района Санкт-Петербурга.

Экспозиция объединит 72 уникальных снимка, самый ранний из которых датируется 1906 годом. Через архивные фотографии и личные истории жителей гости увидят, как менялся район, как формировался его облик и какие люди создавали его историю.

Выставка построена вокруг трёх смысловых линий. Первая посвящена людям и судьбам — учёным, деятелям культуры, инженерам, исследователям и жителям района. Вторая рассказывает о повседневной жизни прошлых лет: семейных встречах, прогулках, детских играх во дворах. Третья показывает преображение района — от старых улиц и зданий до современного городского пространства.

Для «Гранд Каньона» проект стал продолжением многолетней работы по развитию культурной среды Выборгского района. Территория Развития регулярно становится площадкой для социальных, образовательных и творческих инициатив, объединяющих жителей разных поколений.

30 апреля основатель «Гранд Каньона» Мусса Экзеков и глава администрации Выборгского района Виктор Полунин подписали рамочное соглашение о партнёрстве, заложив основу для реализации совместных инициатив.

1 июля на открытии выставки планируется подписание соглашения между ТР «Гранд Каньон» и Библиотеками Выборгского района. Оно позволит развивать совместные культурные, образовательные и просветительские проекты: выставки, встречи, мастер-классы, викторины и другие мероприятия для жителей района.

Выставка будет открыта для всех посетителей бесплатно до 31 июля.

Место: «Гранд Каньон», 3-й этаж, «Дивный Город»

Адрес: Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 154

Дата и время открытия: 1 июля, 13:00