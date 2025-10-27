В Петергофе мужчина поджог покрышки в доме на Ботанической улице

26 октября, около 02 часов 55 минут экстренные службы Петродворцового района Петербурга приняли сообщение о возникновении пожара в доме номер 3/3, расположенном на Ботанической улице в Петергофе.

Для оперативного реагирования на ситуацию к указанному адресу были незамедлительно направлены сотрудники правоохранительных органов и представители служб экстренного реагирования.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что на лестничных площадках шестого и двенадцатого этажей, со стороны запасного выхода, произошло возгорание двух автомобильных покрышек. Отмечается, что покрышки полностью сгорели, что привело к сильному задымлению в здании.

В лифтовой кабине была обнаружена еще одна покрышка, однако возгорания не произошло.

По данным правоохранительных органов, в результате инцидента пострадавших не зафиксировано.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении поджога был задержан 39-летний житель данного дома.

В настоящее время сотрудники полиции проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту инцидента.