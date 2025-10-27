ента новостей

В Петербурге грузовик сбил 3-летнего ребенка на «беговеле»
В Ломоносове мужчина стрелял из «пневматики» на детской площадке
В Петергофе мужчина поджог покрышки в доме на Ботанической улице
На Думской улице пьяные подростки устроили драку
В Пушкине вводятся ограничения движения транспорта
На Софийской улице столкнулись две фуры и легковушка
Под Волосово грузовик насмерть сбил женщину-пешехода
В Петербурге задержали подозреваемого в разбое в сетевом магазине в Токсово
В Колпино поймали "дропа"из Сибири, подозреваемого в обмане пенсионерок
На проспекте Просвещения в вагоновожатого трамвая распылили «перцовку»
В Пушкине и Шушарах полицейские провели профилактический рейд по хостелам
Житель Сертолово задержан за поджог частного дома его бабушки
СКА разгромил «Сочи» в матче чемпионата КХЛ со счётом 8:1
В Ленобласти автобус столкнулся с грузовиком. Пострадали восемь человек, один из которых скончался
В Петербурге в четырех районах планируют ограничить движение транспорта
В Петербурге стартует Неделя борьбы с инсультом
Житель деревни Реполка задержан за незаконный оборот наркотиков
В Петербурге поймали задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Планерной улицы
В центре Петербурга поймали 17-летнего "дропа", обманувшего пенсионерку с набережной Фонтанки
Во Фрунзенском районе задержан мужчина, обокравший квартиру знакомого
Полицейские Петербурга провели профилактический рейд на Сенном рынке
В Петербурге стартовал XXIII Форум стратегов
В Парголово мужчина напал на подростка в лифте жилого дома
В Петербурге подарочный комплект детских принадлежностей смогут получать опекуны новорожденных петербуржцев
Мост через Свирь для прохода вверх по реке теплоходов «Ист-Ривер» и «Тетис»
Crush string quartet с программой «Мировые рок - хиты»
В Петербурге на развязке КАД с Московским шоссе будет полностью перекрыт съезд
Полицейские Петербурга раскрыли убийство, совершенное 20 лет назад
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Большой Разночинной улицы
На Галерной улице в несовершеннолетнюю девушку выстрелили из "Пионера"
В Петергофе мужчина поджог покрышки в доме на Ботанической улице

В Петергофе мужчина поджог покрышки в доме на Ботанической улице

Полицейские задержали подозреваемого в поджоге покрышек в доме на Ботанической улице в Петергофе

26 октября, около 02 часов 55 минут экстренные службы Петродворцового района Петербурга приняли сообщение о возникновении пожара в доме номер 3/3, расположенном на Ботанической улице в Петергофе.

Для оперативного реагирования на ситуацию к указанному адресу были незамедлительно направлены сотрудники правоохранительных органов и представители служб экстренного реагирования.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что на лестничных площадках шестого и двенадцатого этажей, со стороны запасного выхода, произошло возгорание двух автомобильных покрышек. Отмечается, что покрышки полностью сгорели, что привело к сильному задымлению в здании.

В лифтовой кабине была обнаружена еще одна покрышка, однако возгорания не произошло.

По данным правоохранительных органов, в результате инцидента пострадавших не зафиксировано.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении поджога был задержан 39-летний житель данного дома.

В настоящее время сотрудники полиции проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту инцидента.

Все по теме: Петродворцовый район, поджог
