ента новостей

11:55
В Петербурге задержали мигранта, ограбившего женщину в торговом центре
11:50
На Беляевском мосту завершены работы по замене деформационного шва
10:54
В Невском районе полицейские проверяли соблюдение миграционного законодательства
10:34
VI Петербургская международная неделя балалайки «Русское чудо»
10:32
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют два съезда
10:12
В Петропавловской крепости наградили лучших выпускников петербургских вузов
14:29
Выставка «Сербская миссия в Петербурге на рубеже XIX–XX веков»
10:41
Выставка «История Выборгского района» в «Гранд Каньоне»
10:37
В Петербурге работник склада жестоко избил табуретом своего гостя
10:29
Полицейские Петербурга задержали подростка за кражу мотоцикла
10:13
В Ленобласти байкер и его пассажирка погибли после столкновения с лосем
20:36
Петербургское «Динамо» сыграло в ничью с владимирским «Торпедо»
14:04
На развязке КАД с Пулковским шоссе перекроют две полосы
11:44
В Ленобласти женщина на иномарке сбила 11-летнюю велосипедистку
11:36
В Ленобласти женщина на иномарке насмерть сбила 77-летнего велосипедиста
11:22
В Ленобласти «Камаз» насмерть сбил 30-летнего пешехода
11:18
На Школьной улице мужчина на «Нива Шевроле» сбил 8-летнего мальчика
10:56
В Петербурге полицейскими ликвидирована сеть квартирных наркоплантаций
10:49
В Петербурге полицейским пришлось со стрельбой останавливать пьяного лихача
10:37
В Петербурге стартовал ремонт Невского проспекта
10:32
В Петербурге подведены итоги работы системы обязательного медицинского страхования
21:38
В Петербурге прошел самый грандиозный в мире выпускной – «Алые паруса»
11:34
В Петербурге задержали мужчину, угрожавшего ножом женщине в парке на Московском проспекте
11:20
В Лужском районе пьяный водитель на иномарке насмерть сбил мужчину
11:08
В Ленобласти в ДТП пострадали двое подростков на питбайке
10:53
В Петербурге задержали стрелка из пневматики во дворе дома на проспекте Большевиков
13:56
«Алые паруса» в новом анимационном измерении: премьера Пятого канала
11:52
В Невском райроне в ДТП погиб мотоциклист
11:37
В Петербурге задержали пенсионерку за поджог домиков для кошек
11:32
В Петербурге задержали рецидивиста, укравшего деньги из квартиры
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали мигранта, ограбившего женщину в торговом центре

В Петербурге задержали мигранта, ограбившего женщину в торговом центре

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские Невского района устанавливают обстоятельства хищения золотых украшений в торговом центре

В торговом центре на улице Народной 29 июня произошла кража: мужчина сорвал с шеи 44-летней женщины пять золотых цепочек и скрылся. Спустя сутки, благодаря оперативным действиям, полицейские задержали 40-летнего уроженца одного из государств Центральной Азии, подозреваемого в этом преступлении. Его доставили в отдел полиции.

Подозреваемый был привлечен к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства (ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ). Похищенные золотые украшения найдены и будут возвращены потерпевшей после завершения процессуальных формальностей. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного.

Все по теме: Невский район, грабеж
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

17-01-2025, 09:22
На проспекте Непокорённых задержали троих мигрантов по подозрению в поножовщине
1-09-2024, 12:30
В Невском районе задержали подозреваемого в разбое на Народной улице
13-07-2024, 15:09
В Петербурге поймали злоумышленника ограбившего мужчину на Планерной улице
18-06-2024, 10:44
В Ленобласти мигрант зарезал свою сожительницу
29-01-2026, 12:31
В Петербурге задержали одного из налетчиков на магазин на Заневском проспекте
1-12-2023, 12:59
В Любани задержали подозреваемого в грабеже в торговом центре

Происшествия на дорогах

Вчера, 10:13
В Ленобласти байкер и его пассажирка погибли после столкновения с лосем
29-06-2026, 11:36
В Ленобласти женщина на иномарке насмерть сбила 77-летнего велосипедиста
29-06-2026, 11:22
В Ленобласти «Камаз» насмерть сбил 30-летнего пешехода
29-06-2026, 11:18
На Школьной улице мужчина на «Нива Шевроле» сбил 8-летнего мальчика
Наверх