В Петербурге задержали мигранта, ограбившего женщину в торговом центре

В торговом центре на улице Народной 29 июня произошла кража: мужчина сорвал с шеи 44-летней женщины пять золотых цепочек и скрылся. Спустя сутки, благодаря оперативным действиям, полицейские задержали 40-летнего уроженца одного из государств Центральной Азии, подозреваемого в этом преступлении. Его доставили в отдел полиции.

Подозреваемый был привлечен к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства (ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ). Похищенные золотые украшения найдены и будут возвращены потерпевшей после завершения процессуальных формальностей. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного.