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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержана 77-летняя «дроп» мошенников, обманувших пенсионерку с Варшавской улицы 

В Петербурге задержана 77-летняя «дроп» мошенников, обманувших пенсионерку с Варшавской улицы 

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали пожилую женщину, работавшую курьером мошенников, обманувших пенсионерку с Варшавской улицы 

Поздним вечером 21 февраля, около 23 часов 55 минут к полицейским Московского района Петербурга поступило заявление от 87-летней жительницы дома 122 по Варшавской улице о том, что ей с 14 по 17 февраля неоднократно звонили неизвестные и убедили передать курьеру 450 000 рублей, якобы, с целью их "декларирования".

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

28 февраля около 18 часов 00 минут возле дома 1 по Финляндскому проспекту сотрудники угрозыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 77-летнюю петербурженку. 

Подозреваемую доставили в отдел полиции для разбирательства.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Московский район, мошенничество, пенсионеры
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