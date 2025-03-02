В Петербурге задержана 77-летняя «дроп» мошенников, обманувших пенсионерку с Варшавской улицы 

Поздним вечером 21 февраля, около 23 часов 55 минут к полицейским Московского района Петербурга поступило заявление от 87-летней жительницы дома 122 по Варшавской улице о том, что ей с 14 по 17 февраля неоднократно звонили неизвестные и убедили передать курьеру 450 000 рублей, якобы, с целью их "декларирования".

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

28 февраля около 18 часов 00 минут возле дома 1 по Финляндскому проспекту сотрудники угрозыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 77-летнюю петербурженку.

Подозреваемую доставили в отдел полиции для разбирательства.