В Петербурге поймали «дропа - гастролера», причастного к обману пенсионера

Вчера, 3 февраля к полицейским Калининского района Петербурга поступило заявление от 76-летнего жителя дома 16 по улице Руставели о том, что с 31 января по 1 февраля ему звонили неизвестные и под предлогом проверки и декларирования денежных средств убедили передать курьеру один миллион рублей.

В тот же день вечером, 3 февраля около 21 часа 30 минут возле дома 41 по Варшавской улице, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска при передаче муляжа денежных средств задержали 21-летнего жителя Новосибирской области.

Задержанного доставили в отдел полиции для разбирательства.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.