В Калининском районе уличное застолье закнчилось дракой и угоном автомобиля

Накануне утром, 13 октября 2024 года около 10 часов 30 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от 33-летнего неработающего жителя дома 11 по проспекту Культуры. Мужчина заявил о том, что в ходе внезапно возникшей ссоры после распития спиртных напитков возле дома, его избил неизвестный и забрал 2 телефона, документы и ключи на автомобиль.

После этого принадлежащий потерпевшему автомобиль «Опель Астра», припаркованный около парадной дома, пропал, а впоследствии его обнаружили возле дома 16 по Лесной улице в СНТ «Аврора» в массиве Дунай, во Всеволожском районе Ленобласти.

По подозрению в совершении указанного преступления сотрудники уголовного розыска задержали 42-летнего ранее судимого жителя дома 16 по улице Демьяна Бедного.

Решается вопрос о возбуждение уголовного дела.