Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали 19-летнюю девушку, похитившую деньги из сейфа

В Ленобласти задержали 19-летнюю девушку, похитившую деньги из сейфа

Опубликовал: Антон78
Полицейскими Всеволожского района Ленобласти задержана девушка, похитившая деньги из сейфа

Ночью 19 мая, около 00:10, в полицию Всеволожского района Ленинградской области поступил сигнал от свидетеля о взломе соседского жилища в поселке Токкари, на улице Озерная.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции незамедлительно прибыли по вызову и по горячим следам задержали 19-летнюю безработную девушку. Она проникла в квартиру, расположенную в таунхаусе, принадлежащую 55-летней местной жительнице. Злоумышленница вскрыла сейф и похитила из него 700 долларов США.

Выяснилось, что накануне инцидента 18-летний сын потерпевшей стал жертвой мошенников. Аферисты обманом убедили его передать ключи от дома неизвестному курьеру.

Похищенные денежные средства были обнаружены и изъяты.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 158, части 3, пункту «а» Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

Задержанная находится в следственном изоляторе в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

