Полицейские Петербурга раскрыли схему мошенничества с выплатами военным-контрактникам

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области ликвидирована межрегиональная преступная группировка, специализировавшаяся на хищении бюджетных выплат у контрактников Вооруженных Сил РФ и незаконной банковской деятельности. В результате совместной операции управления экономической безопасности МВД, прокуратуры и Росгвардии задержаны трое предполагаемых организаторов схемы.

Уголовное дело возбуждено по статьям о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ). По данным следствия, с 2024 года злоумышленники, используя коррупционные связи, вербовали в пунктах отбора на контрактную службу социально уязвимых граждан, в том числе непригодных к службе по состоянию здоровья. Под предлогом оформления контрактов они получали доступ к банковским картам военнослужащих, обналичивали поступающие средства через подставные фирмы и присваивали их. Отмечаются случаи оформления фиктивных браков для получения выплат в случае гибели военнослужащих и генеральных доверенностей для распоряжения чужими деньгами.

В ходе обысков в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях изъяты денежные средства, банковские карты, оружие и оргтехника. Общий ущерб оценивается более чем в 10 миллионов рублей, по одному эпизоду — 812 000 рублей.

Двое задержанных мужчин (28 и 40 лет) находятся под домашним арестом, предполагаемый организатор (35 лет) арестован. Ведутся мероприятия по выявлению новых эпизодов и соучастников.