В Петербурге задержали мужчину, ограбившего девушку в пункте выдачи заказов

Полицейские Красногвардейского района Петербурга оперативно разыскали и задержали мужчину, которого подозревают в совершении ограбления молодой жительницы города.

Как выяснили стражи порядка, инцидент произошел днем 15 мая. В пункте выдачи заказов интернет-магазина, расположенном на Новочеркасском проспекте, злоумышленник, угрожая физической расправой, отобрал у 23-летней девушки мобильное устройство и сумку. Общий ущерб, нанесенный потерпевшей, оценивается более чем в 105 тысяч рублей.

В рамках проведенных розыскных действий подозреваемый был задержан по месту своего проживания в одной из квартир дома на Республиканской улице. Им оказался 39-летний местный житель.

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж).

Подозреваемый заключен под стражу в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.