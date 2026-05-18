ента новостей

20:22
Музей Рерихов масштабно отпразднует свое 25-летие
20:18
Выставка «АФРИКА. Сергей Бугаев»
20:14
В Петербурге задержали мужчину, организовавшего наркоплантацию в арендованной квартире
20:08
В Ленобласти водитель ВАЗ-21103 погиб вылетев в кювет и столкнувшись с деревом
14:24
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве сожительницы
14:18
В Петербурге 17-летний подросток 23 раза ударил ножом школьника
12:05
В Петербурге задержали мужчину, ограбившего девушку в пункте выдачи заказов
12:00
На трассе «Кола» между Путилово и Подолье перекроют полосу движения
11:54
Сольный концерт Тимы Белорусских на Крыше
11:51
На Петергофском шоссе мужчина бросал питарды из окна многоэтажки
11:44
В Петербурге задержали мужчину, разбившего стекла трамвая
11:40
В Ленобласти раскрыли аферу с «хищением» спецтехники на 8,5 миллионов рублей
14:54
Юбилейный фестиваль «Окна Открой» состоится в Парке 300 летия Санкт Петербурга
14:49
На трассе «Кола» между Приладожским и Синявино будет перекрыта одна полоса
12:09
В Ленобласти задержали двоих налетчиков на продмаг в поселке Ульяновка
11:43
В Петербурге задержали двоих мужчин, убивших соседа по лестничной клетке
11:35
В Колпино в ДТП с грузовиком пострадала школьница на электросамокате
11:24
В Невском районе в ДТП с электросамокатом пострадали два человека
11:15
Под Выборгом полицейские ликвидировали наркоферму
13:20
В Сестрорецке задержали сбытчика синтетического наркотика
11:18
В Волхове задержали подозреваемого в поножовщине
11:12
В Петербурге возбуждено уголовное дело после нападения на фельдшера «скорой» на Учительской улице
11:07
В Петербурге поймали подозреваемого в хищении мобильного телефона у местного жителя  
10:58
В Пушкине конфликт в кафе закончился стрельбой
10:37
В Петербурге ссора двух мужчин на лестничой площадке закончилась поножовщиной
20:38
На КАД будут закрыты площадки отдыха для водителей
20:34
Выставка Ольги Петровой «Цветные сны»
20:31
В Ленобласти на птицефабрикие произошла массовая драка
20:24
Выставка Татьяны Нечеухиной «Код памяти»
20:19
Съезд с внутреннего кольца КАД на М-11 полностью перекроют
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали мужчину, ограбившего девушку в пункте выдачи заказов

В Петербурге задержали мужчину, ограбившего девушку в пункте выдачи заказов

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В Красногвардейском районе Петербурга полицейские задержали подозреваемого в грабеже посетительницы пункта выдачи заказов

Полицейские Красногвардейского района Петербурга оперативно разыскали и задержали мужчину, которого подозревают в совершении ограбления молодой жительницы города.

Как выяснили стражи порядка, инцидент произошел днем 15 мая. В пункте выдачи заказов интернет-магазина, расположенном на Новочеркасском проспекте, злоумышленник, угрожая физической расправой, отобрал у 23-летней девушки мобильное устройство и сумку. Общий ущерб, нанесенный потерпевшей, оценивается более чем в 105 тысяч рублей.

В рамках проведенных розыскных действий подозреваемый был задержан по месту своего проживания в одной из квартир дома на Республиканской улице. Им оказался 39-летний местный житель.

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж).

Подозреваемый заключен под стражу в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Все по теме: Красногвардейский район, грабеж
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

7-02-2026, 13:46
В Петербурге мужчина в пункте выдачи заказов выстрелил из аэрозольного устройства
2-10-2025, 13:01
Полицейские задержали налетчика на пункт выдачи заказов маркетплейса в Сертолово
8-04-2026, 11:20
В Сосновом Бору задержали подозреваемого в разбойном нападении на продуктовый магазин
7-11-2025, 11:56
В Петербурге поймали подозреваемого в разбое в магазине на проспекте Энгельса
15-05-2025, 13:00
В Московском районе задержали подозреваемого в грабеже школьника
30-10-2025, 15:01
В Невском районе задержали подозреваемого в квартирном грабеже

Происшествия на дорогах

Сегодня, 20:08
В Ленобласти водитель ВАЗ-21103 погиб вылетев в кювет и столкнувшись с деревом
15-05-2026, 11:35
В Колпино в ДТП с грузовиком пострадала школьница на электросамокате
15-05-2026, 11:24
В Невском районе в ДТП с электросамокатом пострадали два человека
6-05-2026, 12:33
В Белоострове автомобиль скорой помощи попал в ДТП
Наверх