В Мурино задержали местного жителя, работавшего на мошенников

17 февраля в Мурино задержан 24-летний безработный житель, подозреваемый в мошенничестве. Его подозревают в обмане 91-летней пенсионерки, проживающей на улице Турку, дом 20, которая 13 февраля обратилась в полицию Фрунзенского района. По словам потерпевшей, неизвестные лица ввели ее в заблуждение и убедили передать курьеру 500 000 рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержание произведено в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.