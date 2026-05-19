Петербургское «Динамо» взяло верх над подмосковным «Космосом» — 2:0

Вопреки прогнозам метеорологов матч на «Кировце» прошёл без осадков, подарив прекрасные эмоции собравшимся на трибунах любителям футбола. Первый тайм команды завершили без забитых голов, что подарило надежду подмосковному клубу на продолжение выездной ничейной серии — прежде все три гостевых матча «Космос» завершал с одинаковым счётом 1:1. Однако, освежив игру заменами во втором тайме, «Динамо» добилось победного результата. На 67-й минуте счёт в матче открыл Ризван Умаров, головой замкнув подачу после углового удара. А спустя две минуты окончательный итог установил Омар Попов.

После этой встречи «Динамо» поднялось на второе место и в случае победы в грядущем туре может единолично возглавить турнирную таблицу.

Следующий матч бело-голубые проведут на выезде: соперником динамовцев станет московский клуб «Чертаново». Игра пройдёт в Москве на «Арене Чертаново» в воскресенье, 24 мая, и начнётся в 20:00.

Футбольный клуб «Динамо-СПб» приглашает болельщиков на совместный просмотр матча в бар «8-я линия» (8-я линия Васильевского острова, 11–13).