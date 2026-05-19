ента новостей

12:34
В Кингисеппе иномарка сбила 6‑летнего мальчика
12:22
Мультимедийный концерт-мистерия «Кармина Бурана»
12:15
Спектакль – балет «Ромео и Джульетта»
10:55
В Ленобласти задержали 19-летнюю девушку, похитившую деньги из сейфа
10:50
В Калининском районе мужчина выстрелил в прохожего из сигнального пистолета
10:44
В Петербурге задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Просвещения
10:39
Полицейские Петербурга раскрыли схему мошенничества с выплатами военным-контрактникам
10:29
В России появится учебник по физической культуре
22:08
Съезд с трассы «Кола» в Кудрово и торговой центр «Мега» полностью перекроют
15:41
В Петербурге наградили победителей и призеров чемпионата России по тхэквондо ИТФ
12:56
В Невском районе задержали курьера мошенников, обманувших подростка
12:53
На КАД между развязками с Таллиннским и Пулковским шоссе перекроют две полосы движения
12:50
В Кировске повар-иностранец применил нож не по назначению
12:45
В Ленобласти задержали «кладоискателей» с запрещенным веществом
12:39
На развязке КАД с Софийской улицей ремонтные работы завершены досрочно
12:34
В Петербурге задержали оконного стрелка по людям из пневматики
12:28
Петербургское «Динамо» взяло верх над подмосковным «Космосом» — 2:0
12:25
В Ленобласти полицейские провели проверки строительных городков на территории Усть-Луги
12:17
На развязке КАД с Московским шоссе открыли съезды
20:22
Музей Рерихов масштабно отпразднует свое 25-летие
20:18
Выставка «АФРИКА. Сергей Бугаев»
20:14
В Петербурге задержали мужчину, организовавшего наркоплантацию в арендованной квартире
20:08
В Ленобласти водитель ВАЗ-21103 погиб вылетев в кювет и столкнувшись с деревом
14:24
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве сожительницы
14:18
В Петербурге 17-летний подросток 23 раза ударил ножом школьника
12:05
В Петербурге задержали мужчину, ограбившего девушку в пункте выдачи заказов
12:00
На трассе «Кола» между Путилово и Подолье перекроют полосу движения
11:54
Сольный концерт Тимы Белорусских на Крыше
11:51
На Петергофском шоссе мужчина бросал питарды из окна многоэтажки
11:44
В Петербурге задержали мужчину, разбившего стекла трамвая
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Петербургское «Динамо» взяло верх над подмосковным «Космосом» — 2:0

Петербургское «Динамо» взяло верх над подмосковным «Космосом» — 2:0

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Динамо-СПб
Петербургское «Динамо» одержало победу над подмосковным «Космосом». Забитые мячи на счету Умарова и Попова.

Вопреки прогнозам метеорологов матч на «Кировце» прошёл без осадков, подарив прекрасные эмоции собравшимся на трибунах любителям футбола. Первый тайм команды завершили без забитых голов, что подарило надежду подмосковному клубу на продолжение выездной ничейной серии — прежде все три гостевых матча «Космос» завершал с одинаковым счётом 1:1. Однако, освежив игру заменами во втором тайме, «Динамо» добилось победного результата. На 67-й минуте счёт в матче открыл Ризван Умаров, головой замкнув подачу после углового удара. А спустя две минуты окончательный итог установил Омар Попов.

После этой встречи «Динамо» поднялось на второе место и в случае победы в грядущем туре может единолично возглавить турнирную таблицу.

Следующий матч бело-голубые проведут на выезде: соперником динамовцев станет московский клуб «Чертаново». Игра пройдёт в Москве на «Арене Чертаново» в воскресенье, 24 мая, и начнётся в 20:00.

Футбольный клуб «Динамо-СПб» приглашает болельщиков на совместный просмотр матча в бар «8-я линия» (8-я линия Васильевского острова, 11–13).

Все по теме: футбол
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

27-04-2026, 13:30
Петербургское «Динамо» обыграло «Спартак-2» со счетом 1:0
1-09-2025, 08:43
«Динамо-СПб» в Туле забивает четыре и возвращается на первую строчку
13-04-2026, 20:11
Футбольное «Динамо» не оставило шансов «Искре» — 3:0
5-09-2023, 00:39
Петербургское футбольное «Динамо» выиграло матч 7-го тура и поднялось на 4-е место, впереди – важный матч с «Иркутском»
18-08-2025, 12:57
«Динамо» дома не смогло додавить липецкий «Металлург»
2-09-2024, 00:38
Петербургское футбольное «Динамо» проиграло «Иркутску» со счётом 0:2, дубль сделал Иван Яковлев

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:34
В Кингисеппе иномарка сбила 6‑летнего мальчика
18-05-2026, 20:08
В Ленобласти водитель ВАЗ-21103 погиб вылетев в кювет и столкнувшись с деревом
15-05-2026, 11:35
В Колпино в ДТП с грузовиком пострадала школьница на электросамокате
15-05-2026, 11:24
В Невском районе в ДТП с электросамокатом пострадали два человека
Наверх