ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Колпино в ДТП с грузовиком пострадала школьница на электросамокате

В Колпино в ДТП с грузовиком пострадала школьница на электросамокате

Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские Колпино проводят проверку по факту ДТП с пострадавшей несовершеннолетней на электросамокате

Вечером 14 мая в медицинское учреждение Колпино была доставлена 17-летняя девушка. У пострадавшей диагностированы закрытая травма грудной клетки и закрытый перелом фаланги пальца ноги. Инцидент произошел на пересечении улицы Машиностроителей и Заводского проспекта. 

По предварительной информации, около 15:00 девушка управляла электросамокатом на улице Машиностроителей, двигаясь в направлении Заводского проспекта. При выезде на проезжую часть произошло столкновение с грузовым автомобилем, предположительно марки «Камаз».

Правоохранительные органы начали проверку по факту дорожно-транспортного происшествия. В настоящее время устанавливаются все детали и обстоятельства случившегося.

Все по теме: Колпинский район, ДТП, самокаты, видео
