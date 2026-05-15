В Колпино в ДТП с грузовиком пострадала школьница на электросамокате

Вечером 14 мая в медицинское учреждение Колпино была доставлена 17-летняя девушка. У пострадавшей диагностированы закрытая травма грудной клетки и закрытый перелом фаланги пальца ноги. Инцидент произошел на пересечении улицы Машиностроителей и Заводского проспекта.

По предварительной информации, около 15:00 девушка управляла электросамокатом на улице Машиностроителей, двигаясь в направлении Заводского проспекта. При выезде на проезжую часть произошло столкновение с грузовым автомобилем, предположительно марки «Камаз».

Правоохранительные органы начали проверку по факту дорожно-транспортного происшествия. В настоящее время устанавливаются все детали и обстоятельства случившегося.