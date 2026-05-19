В Ленобласти задержали «кладоискателей» с запрещенным веществом

18 мая во Всеволожском районе Ленинградской области, в лесном массиве неподалеку от деревни Рохма, сотрудники подразделения по борьбе с наркотиками задержали двух мужчин, 51 и 50 лет. Инцидент произошел днем, когда оперативники, проводя розыскные мероприятия, застали подозреваемых за извлечением из земли свертка с неизвестным содержимым.

У изъятого свертка, отправленного на экспертизу, было установлено наличие наркотического средства, а именно метадона, общей массой 199,6 грамма.

Задержанные, ранее имевшие судимости, были доставлены в районный отдел полиции. Им предстоит административная ответственность по статье 6.9 КоАП РФ. В настоящее время они помещены в специальное помещение для административно задержанных лиц.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении мужчин.