Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали женщину-курьера, за обман пенсионерки с Бухарестской улицы

В Петербурге задержали женщину-курьера, за обман пенсионерки с Бухарестской улицы

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали женщину-курьера, работавшая на мошенников

76-летняя жительница дома 23 по улице Бухарестской стала жертвой мошенничества. 1 марта она обратилась в полицию Фрунзенского района Петербурга с заявлением о том, что накануне неизвестная женщина под предлогом декларирования денежных средств завладела ее 350 000 рублями.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

2 марта сотрудники правоохранительных органов в рамках оперативно-розыскных мероприятий задержали 51-летнюю неработающую жительницу Кировского района у дома 79 по проспекту Стачек. 

Полученные от пенсионерки деньги злоумышленница успела перевести на счет, указанный неустановленным лицом, через банкомат.

Задержанная находится под стражей в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В настоящее время ведется проверка ее возможной причастности к совершению аналогичных преступлений.

Все по теме: Фрунзенский район, мошенничество, пенсионеры
