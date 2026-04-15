В Ленобласти задержали мигранта, работавшего курьером мошенников

В Центральном районе Петербурга полицейские возбудили уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество), часть 3. Причиной послужило обращение 9 апреля в 19:10 местной жительницы, обеспокоенной судьбой своей 87-летней матери, проживающей на улице Правды.

По словам дочери, 9 апреля около 18:40 ее пожилая мать стала жертвой мошеннической схемы. Она передала приблизительно 500 000 рублей неизвестному курьеру, который прибыл по месту ее жительства.

Оперативные мероприятия, проведенные сотрудниками полиции, привели к задержанию подозреваемого. 13 апреля в 23:45, по адресу Красносельское шоссе, дом 1, в поселке Новоселье, Ломоносовского района Ленинградской области, был задержан 21-летний молодой человек. По предварительным данным, задержанный является выходцем из одной из стран Средней Азии и подозревается в совершении указанного мошенничества.

Задержание произведено в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.