Питерец.ру » Общество » На КАД между развязками с Таллиннским и Пулковским шоссе перекроют две полосы движения

На КАД между развязками с Таллиннским и Пулковским шоссе перекроют две полосы движения

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На внешнем кольце КАД между развязками с Таллиннским и Пулковским шоссе перекроют две полосы движения

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщает о временных ограничениях движения на КАД, участок между Таллинским и Пулковским шоссе. В связи с ремонтом дорожного покрытия, с 20 по 31 мая будут закрыты третья и четвертая полосы движения. На первой и второй полосах будет действовать ограничение скорости до 50 км/ч.

По словам начальника ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, работы направлены на устранение колейности. Ремонт будет проводиться круглосуточно, в две смены, на участке внешнего кольца КАД с 79 по 70 километр.

Организация дорожного движения будет осуществляться согласно утвержденной схеме. Будут установлены временные дорожные знаки, ограждения и световая сигнализация. Информация об ограничениях будет транслироваться на табло переменной информации. Сроки проведения работ могут быть изменены в зависимости от погодных условий.

Все по теме: КАД, ремонт дорог
