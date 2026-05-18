ента новостей

20:22
Музей Рерихов масштабно отпразднует свое 25-летие
20:18
Выставка «АФРИКА. Сергей Бугаев»
20:14
В Петербурге задержали мужчину, организовавшего наркоплантацию в арендованной квартире
20:08
В Ленобласти водитель ВАЗ-21103 погиб вылетев в кювет и столкнувшись с деревом
14:24
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве сожительницы
14:18
В Петербурге 17-летний подросток 23 раза ударил ножом школьника
12:05
В Петербурге задержали мужчину, ограбившего девушку в пункте выдачи заказов
12:00
На трассе «Кола» между Путилово и Подолье перекроют полосу движения
11:54
Сольный концерт Тимы Белорусских на Крыше
11:51
На Петергофском шоссе мужчина бросал питарды из окна многоэтажки
11:44
В Петербурге задержали мужчину, разбившего стекла трамвая
11:40
В Ленобласти раскрыли аферу с «хищением» спецтехники на 8,5 миллионов рублей
14:54
Юбилейный фестиваль «Окна Открой» состоится в Парке 300 летия Санкт Петербурга
14:49
На трассе «Кола» между Приладожским и Синявино будет перекрыта одна полоса
12:09
В Ленобласти задержали двоих налетчиков на продмаг в поселке Ульяновка
11:43
В Петербурге задержали двоих мужчин, убивших соседа по лестничной клетке
11:35
В Колпино в ДТП с грузовиком пострадала школьница на электросамокате
11:24
В Невском районе в ДТП с электросамокатом пострадали два человека
11:15
Под Выборгом полицейские ликвидировали наркоферму
13:20
В Сестрорецке задержали сбытчика синтетического наркотика
11:18
В Волхове задержали подозреваемого в поножовщине
11:12
В Петербурге возбуждено уголовное дело после нападения на фельдшера «скорой» на Учительской улице
11:07
В Петербурге поймали подозреваемого в хищении мобильного телефона у местного жителя  
10:58
В Пушкине конфликт в кафе закончился стрельбой
10:37
В Петербурге ссора двух мужчин на лестничой площадке закончилась поножовщиной
20:38
На КАД будут закрыты площадки отдыха для водителей
20:34
Выставка Ольги Петровой «Цветные сны»
20:31
В Ленобласти на птицефабрикие произошла массовая драка
20:24
Выставка Татьяны Нечеухиной «Код памяти»
20:19
Съезд с внутреннего кольца КАД на М-11 полностью перекроют
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Музей Рерихов масштабно отпразднует свое 25-летие

Музей Рерихов масштабно отпразднует свое 25-летие

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
В саду «Василеостровец» пройдёт торжественное празднование 25-летия Санкт-Петербургского государственного музея-института семьи Рерихов

23 мая с 14:00 до 17:00 в саду «Василеостровец» (25-я линия В.О.) пройдёт торжественное празднование 25-летия Санкт-Петербургского государственного музея-института семьи Рерихов. Вход свободный.

ПОДРОБНОСТИ:

В мае 2001 года в Санкт-Петербурге был учреждён Музей-институт семьи Рерихов. Его основательницей стала Людмила Степановна Митусова. С 2003 года музей-институт располагается в особняке, принадлежавшем известному художнику и коллекционеру Михаилу Петровичу Боткину.

В честь 25-летия музея состоятся торжественная часть и праздничный концерт. В рамках международного музыкально-просветительского проекта Bass-Master выступят талантливые музыканты Вячеслав Филатов, Герман Каракасадов, Даниил Фурман, Никита Домолоков. Прозвучат произведения А. Филатова, А. Мирзоева, Г. Свиридова. Музыкальный коллектив «Раги Ганги» (Степан Христанов (ситар) и Юрий Лебедев (табла)) исполнят классические индийские композиции. Актёры театра и кино исполнят для гостей праздника сцену «Гримр викинг» из музыкально-драматического перформанса «Сказки Рериха». Фольклорный коллектив «Чесма» исполнит казачьи песни, свадебные, разбойные, плясовые и шуточные мелодии.

Состоится мастер-класс «Рисуем Рериха». Занятие познакомит не только с самобытным стилем мастера цвета Николая Константиновича Рериха, но и с глубокими идеями, заложенными в его творчестве. Это поможет самостоятельно создать пейзаж по мотивам произведения великого художника. Состоится открытая лекция «Богатыри на полотнах Николая Рериха», посвященная картинам Рериха, на которых изображены богатыри – реальные исторические и былинные.

Пройдет кинопоказ под открытым небом. В программе - фильм Санкт-Петербургского государственного музея-института семьи Рерихов о петербургском периоде жизни великого художника, мыслителя и исследователя Н. К. Рериха. Режиссер С. Циханович.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

2-06-2021, 22:02
Выставка «Держава Рериха»
17-10-2022, 21:26
Стартует Фестиваль «Ситар в Петербурге»
3-10-2022, 12:33
Выставка "Звезда героя"
18-06-2025, 20:12
Выставка «Радость искусству. Школа Рериха»
21-02-2025, 13:46
Спектакль по сказкам Рериха «На единороге, барсе и слоне»
2-06-2021, 22:03
Выставка «Путь художника. Живопись и графика Святослава Рериха из собрания Музея Николая Рериха (Нью-Йорк)»

Происшествия на дорогах

Сегодня, 20:08
В Ленобласти водитель ВАЗ-21103 погиб вылетев в кювет и столкнувшись с деревом
15-05-2026, 11:35
В Колпино в ДТП с грузовиком пострадала школьница на электросамокате
15-05-2026, 11:24
В Невском районе в ДТП с электросамокатом пострадали два человека
6-05-2026, 12:33
В Белоострове автомобиль скорой помощи попал в ДТП
Наверх