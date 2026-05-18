Музей Рерихов масштабно отпразднует свое 25-летие

23 мая с 14:00 до 17:00 в саду «Василеостровец» (25-я линия В.О.) пройдёт торжественное празднование 25-летия Санкт-Петербургского государственного музея-института семьи Рерихов. Вход свободный.

В мае 2001 года в Санкт-Петербурге был учреждён Музей-институт семьи Рерихов. Его основательницей стала Людмила Степановна Митусова. С 2003 года музей-институт располагается в особняке, принадлежавшем известному художнику и коллекционеру Михаилу Петровичу Боткину.

В честь 25-летия музея состоятся торжественная часть и праздничный концерт. В рамках международного музыкально-просветительского проекта Bass-Master выступят талантливые музыканты Вячеслав Филатов, Герман Каракасадов, Даниил Фурман, Никита Домолоков. Прозвучат произведения А. Филатова, А. Мирзоева, Г. Свиридова. Музыкальный коллектив «Раги Ганги» (Степан Христанов (ситар) и Юрий Лебедев (табла)) исполнят классические индийские композиции. Актёры театра и кино исполнят для гостей праздника сцену «Гримр викинг» из музыкально-драматического перформанса «Сказки Рериха». Фольклорный коллектив «Чесма» исполнит казачьи песни, свадебные, разбойные, плясовые и шуточные мелодии.

Состоится мастер-класс «Рисуем Рериха». Занятие познакомит не только с самобытным стилем мастера цвета Николая Константиновича Рериха, но и с глубокими идеями, заложенными в его творчестве. Это поможет самостоятельно создать пейзаж по мотивам произведения великого художника. Состоится открытая лекция «Богатыри на полотнах Николая Рериха», посвященная картинам Рериха, на которых изображены богатыри – реальные исторические и былинные.

Пройдет кинопоказ под открытым небом. В программе - фильм Санкт-Петербургского государственного музея-института семьи Рерихов о петербургском периоде жизни великого художника, мыслителя и исследователя Н. К. Рериха. Режиссер С. Циханович.