В Ленобласти раскрыли аферу с «хищением» спецтехники на 8,5 миллионов рублей

Полицейские в Ленинградской области раскрыли аферу с «хищением» спецтехники на 8,5 миллионов рублей

Правоохранительные органы Всеволожского района Ленинградской области раскрыли тщательно спланированную схему мошенничества, связанную с инсценировкой кражи дорогостоящей спецтехники. По предварительной информации, 22 сентября прошлого года 43-летний новгородец, лизингополучатель экскаватора-погрузчика стоимостью более 8,49 миллиона рублей, обратился в полицию с заявлением о хищении машины с территории промышленной зоны в поселке Бугры.

Изначально следователи возбудили уголовное дело по статье "Кража". Однако в ходе расследования оперативники Управления угрозыска Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти выявили несостыковки и пришли к выводу, что факт кражи был сфабрикован.

По версии следствия, владелец техники совместно с 44-летним сообщником инсценировал кражу с целью получения страховой выплаты. Обнаруженный оперативниками экскаватор-погрузчик находился в деревне Мистолово, где уже использовался по договору аренды.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в сфере страхования". Фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия для установления всех участников и эпизодов преступной деятельности.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, мошенничество
