В Петербурге бездомный напал на женщину с садовыми ножницами

Накануне днем, 9 апреля около 14 часов 50 минут, к полицейским поступил тревожный звонок от свидетеля. Он сообщил, что на остановке, расположенной у дома №73 по Заневскому проспекту, к нему подошла женщина с ножевым ранением. Она сказала, что стала жертвой нападения.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции оперативно отреагировали и, действуя по горячим следам, задержали 63-летнего бездомного мужчину. По предварительным данным, между ним и 62-летней жительницей Санкт-Петербурга возник словесный конфликт, в ходе которого нападавший использовал садовый секатор.

Пострадавшая, получившая серьезное ранение, была немедленно доставлена в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.