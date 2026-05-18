В Петербурге задержали мужчину, разбившего стекла трамвая

В Петербурге задержали мужчину, разбившего стекла трамвая

Опубликовал: Антон78
В Кировском районе Петербурга задержали мужчину, разбившего стекла трамвая после конфликта с кондуктором

Накануне вечером, 17 мая в дежурную часть полиции Кировского района Петербурга поступило заявление от 34-летнего водителя трамвая. По его словам, у дома №6 по улице Корабельной неизвестный повредил остекление трамвая, следующего по 60-му маршруту.

На место происшествия незамедлительно выехал наряд Росгвардии, прибывший по сигналу тревожной кнопки. Вскоре, неподалеку, у дома №4 по той же улице Корабельной, сотрудники задержали 31-летнего гражданина. При задержании у мужчины был зафиксирован факт употребления алкоголя.

По предварительной информации, инцидент начался с замечания, сделанного водителем трамвая, касательно оплаты проезда. После этого мужчина покинул салон транспортного средства и, выйдя наружу, бросил стеклянную бутылку в сторону кабины водителя. В результате данного действия были повреждены лобовое и боковое стекла трамвая.

Задержанный нарушитель был доставлен в отдел полиции. На него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

