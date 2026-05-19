В Кингисеппе иномарка сбила 6‑летнего мальчика
Питерец.ру » Спорт » В Петербурге наградили победителей и призеров чемпионата России по тхэквондо ИТФ

В Петербурге наградили победителей и призеров чемпионата России по тхэквондо ИТФ

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
assembly.spb.ru
В Мариинском дворце наградили победителей Чемпионата и Первенства России по тхэквондо ИТФ

Сегодня в Ротонде Мариинского дворца состоялось торжественное чествование триумфаторов национальных соревнований по тхэквондо ИТФ. На мероприятии были отмечены лучшие спортсмены и тренеры как среди взрослых, так и среди юниоров. Высокие награды призерам и победителям вручал Юрий Авдеев, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и председатель профильной комиссии по образованию, культуре и науке.

В соревнованиях, объединивших главный чемпионат страны и первенство среди юниоров, участвовало 1090 спортсменов, представлявших 38 российских регионов. Международная федерация тхэквондо (ITF), основанная в 1966 году, признана одной из ведущих организаций в мире. Хозяева турнира, сборная Санкт-Петербурга, продемонстрировали абсолютное превосходство, заняв первое место в общем медальном зачете по всем возрастным группам. В копилке петербуржцев оказалось 95 медалей: 42 золотых, 25 серебряных и 28 бронзовых. Особо стоит отметить Ярославу Романченко, ставшую безоговорочной чемпионкой первенства России.

В рамках церемонии Юрий Авдеев также вручил Благодарственные письма от имени Председателя Законодательного Собрания 25 спортсменам и 11 тренерам, отметив их упорный труд и вклад в успех команды. "Ваши победы — это гордость Санкт-Петербурга и всей страны. Вы служите образцом для подражания, доказывая, что настойчивость, дисциплина и вера в себя неизменно ведут к успеху", — подчеркнул парламентарий.

За значительный вклад в развитие тхэквондо ИТФ в Северной столице и успешное выступление сборной на национальных стартах, Почетной грамотой Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга был награжден президент городской Федерации тхэквондо ИТФ Константин Наполов. Начальник петербургской сборной Владислав Графшин также удостоился Благодарственного письма.

